Новий начальник Генштабу розповів, чи домовлятиметься з РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Хомчак, новий керівник Генштабу ЗСУ (праворуч)

За словами Хомчака, його позиція «виконувати обов’язки, прописані в законодавстві України»

Новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що не домовлятиметься, а виконуватиме обов’язки, прописані йому в законодавстві України. Про це він сказав у четвер журналістам, передає УНН.

«Я — начальник Генерального штабу і я не договорююсь, я приймаю рішення і керую. Все відкрито і зрозуміло», — сказав він, відповідаючи на питання журналіста про те, чи буде він домовлятися з Росією чи воювати.

За словами Хомчака, його позиція «виконувати обов’язки, прописані в законодавстві України».

Наразі новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак починає заслуховувати посадовців, після чого почне приймати кадрові рішення.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Степан Полторак офіційно представив нового начальника Генштабу.

Як відомо, 21 травня, у день інавгурації, шостий президент Володимир Зеленський назначив нового начальника Генштабу.

Руслан Хомчак закінчив Московське військове командне училище. Проходив службу в НДР, а потім в Білоруському Червонопрапорному військовому окрузі. Президент Віктор Янукович у 2011 році присвоїв Хомчаку звання генерал-майора, а у 2013 році - генерал-лейтенанта.

Генерал Хомчак відомий тим, що керував сумнозвісною операцію в Іловайську. Власне генерал Хомчак приймав участь у нараді в Дніпропетровській ОДА з Генадієм Корбаном, Семеном Семенченком та Андрієм Білецьким. Тоді розроблявся план операції звільнення Іловайська.

За цю операцію добробати критикують Хомчака.

Читайте також: