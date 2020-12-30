  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Honda заявила про вихід з російського ринку

    • Розсилка
    Японський автовиробник залишить ринок РФ&nbsp;у 2022 році - Honda заявила про вихід з російського ринку
    Японський автовиробник залишить ринок РФ у 2022 році
    Фото з выдкритих джерел

    РанІше з автомобільного ринку Росії пішли GM і Ford

    Російська «дочка» японського автоконцерну Honda (ТОВ «Хонда Мотор Рус») оголосила про припинення поставок нових автомобілів офіційним дилерам на російському ринку протягом 2022 року.

    «Прийняте рішення продиктоване стратегією розвитку автомобільного бізнесу Honda Motor, спрямованої на реструктуризацію операцій в умовах триваючих змін у світовій автомобільній промисловості», – цитує заяву компанії «Інтерфакс».

    Honda розраховує зберегти присутність на російському ринку мотоциклетної і силової техніки, а також продовжити післяпродажне обслуговування автомобілів.

    Цього місяця японський автомобільний концерн Honda Motor оголосив про закриття одного зі своїх заводів в Індії. На початку грудня компанія зупинила виробництво на своєму заводі в британському Суїндоні, у наступному році Honda закриє цей завод назавжди.

    У компанії відзначають, що «прийняте рішення продиктоване стратегією розвитку автомобільного бізнесу Honda Motor, який спрямовано на реструктуризацію операцій в умовах змін у світовій автомобільній промисловості».

    Зазначимо, не так давно з автомобільного ринку Росії пішли GM і Ford. Щоправда, Opel як окремий бренд вже повернувся назад, але вже під патронажем французької PSA Peugeot Citroën.

    Теги: Росія автопром Японія бізнес ринок завод автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies