Honda заявила про вихід з російського ринку

Японський автовиробник залишить ринок РФ у 2022 році

РанІше з автомобільного ринку Росії пішли GM і Ford

Російська «дочка» японського автоконцерну Honda (ТОВ «Хонда Мотор Рус») оголосила про припинення поставок нових автомобілів офіційним дилерам на російському ринку протягом 2022 року.

«Прийняте рішення продиктоване стратегією розвитку автомобільного бізнесу Honda Motor, спрямованої на реструктуризацію операцій в умовах триваючих змін у світовій автомобільній промисловості», – цитує заяву компанії «Інтерфакс».

Honda розраховує зберегти присутність на російському ринку мотоциклетної і силової техніки, а також продовжити післяпродажне обслуговування автомобілів.

Цього місяця японський автомобільний концерн Honda Motor оголосив про закриття одного зі своїх заводів в Індії. На початку грудня компанія зупинила виробництво на своєму заводі в британському Суїндоні, у наступному році Honda закриє цей завод назавжди.

У компанії відзначають, що «прийняте рішення продиктоване стратегією розвитку автомобільного бізнесу Honda Motor, який спрямовано на реструктуризацію операцій в умовах змін у світовій автомобільній промисловості».

Зазначимо, не так давно з автомобільного ринку Росії пішли GM і Ford. Щоправда, Opel як окремий бренд вже повернувся назад, але вже під патронажем французької PSA Peugeot Citroën.