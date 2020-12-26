Hyundai випадково опублікував характеристики нового електромобіля

Hyundai Ioniq 5 буде здатний розігнатися до 100 км/год всього за 5 секунд

Компанія Hyundai досить несподівано і випадково оголосила характеристики і точну дату випуску Ioniq 5

У серпні цього року року корейський автовиробник Hyundai анонсував новий електромобільний бренд Ioniq, в рамках якого в найближчі роки вийдуть мінімум три електричні моделі. Першою моделлю лінійки стане компактний кросовер Hyundai Ioniq 5.

Як повідомляє портал itc, компанія Hyundai досить несподівано і випадково оголосила характеристики і точну дату випуску Ioniq 5.

Інформація на короткий час з'явилася на офіційному сайті на сторінці попереднього замовлення моделі, що не дивно з огляду на те, що продажі повинні стартувати вже на початку 2021 року. Дані практично відразу прибрали з сайту, проте користувачі мережі встигли зняти відповідні скріншоти.

Отже, згідно з офіційною інформацією, зарезервувати електрокросовер Hyundai Ioniq 5 можна буде в період з 2 по 16 лютого 2021 року, при цьому перші покупці отримають свої екземпляри в червні-липні наступного року.

Першою буде доступна версія The First Edition, при цьому для кожної країни першої хвилі продажів передбачена своя квота (наприклад, для Австрії це 150 примірників).

Електрокросовер Ioniq 5 буде виконаний в габаритах 4460x1890x1600 мм (колісна база 3000 мм), він отримає повний привід і електродвигун потужністю 230 кВт / 313 к.с., здатний розігнатися до 100 км/год всього за 5,2 секунди.

Ємність батареї не озвучується, проте запас ходу від повного заряду повинен скласти вельми непогані 450 км по вимірювального циклу WLTP. Батарея зможе заряджатися від звичайної побутової мережі (2,3 кВт), від зарядної станції Wallbox (11 кВт) і на швидкісних зарядках постійного струму (потужність не озвучується), де зможе заряджатися від 20% до 80% ємності всього за 15 хвилин.

Нагадаємо, Hyundai запускає окремий бренд для розвитку свого водневого транспорту.