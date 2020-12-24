У січні в продажу з'явиться новий водневий седан Toyota Mirai

Спочатку автомобілі будуть продаватися тільки в Каліфорнії

На початку 2021 року в продаж надійде новий флагманський седан на водневих паливних елементах Toyota Mirai. Це вже друге покоління моделі, яка вперше була представлена публіці в листопаді 2013 року, - повідомляє H2 View.

Mirai зразка 2021 року спочатку буде пропонуватися тільки в Каліфорнії, проте автомобіль повністю оптимізований для роботи в холодну погоду: система водневих паливних елементів може запускатися при температурі до -30°С.

На відміну від Mirai першого покоління, нова версія має задній привід. Така компоновка, разом з незалежною підвіскою всіх чотирьох коліс, дозволила зробити кузов більш довгим і широким, а його центр ваги розташовується трохи нижче, що збільшує маневреність.

Як вже писав «Главком», Mirai другого покоління відрізняється більш досконалою системою паливних елементів: вона приблизно на 20% менше і на 50% легше, ніж попередня, і легко поміщається під капотом. Автомобіль здатний розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди, існує три режими руху - eco, normal і sport.