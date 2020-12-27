Токійський автосалон скасували через пандемію коронавірусу

Автосалон в Токіо у 2021 році відбудеться в онлайн форматі

Організатори пообіцяли повернути гроші за куплені квитки

Автосалон в Токіо, який повинен був відбутися з 15 по 17 січня 2021 року відмінено через пандемію коронавірусу.

Організатори Tokyo Auto Salon вибачилися перед потенційними гостями і пообіцяли повернути гроші за куплені квитки. При цьому захід все-таки відбудеться – в онлайн форматі. Віртуальна виставка пройде в ті ж дати і відповідно до початкового розкладом.

Доля міжнародного автошоу в Токіо, яке проводиться по непарних роках восени, поки невідома. Через пандемію Covid-19 і пов'язаних з нею обмежувальних заходів в 2020 році всі великі автосалони в Європі, США та Азії були скасовані.

Поки організатори по кілька разів переносили дати своїх виставок, більшість автовиробників показали заплановані новинки в інтернеті.

Всі намічені на січень і лютий 2021 року автошоу поки відкладені щонайменше до весни.

Натомість Женевський автосалон-2021 через пандемію коронавірусу перенесли на 2022 рік.