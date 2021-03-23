Хресний хід Московської церкви в Запоріжжі: поліція перевіряє організаторів

Зареєстровано повідомлення про порушення карантинних вимог

У Запоріжжі правоохоронці зареєстрували повідомлення про порушення карантинних вимог під час Хресної ходи, у якій узяли участь близько 3000 людей. Про це «Укрінформу» повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області.

«Зареєстровано повідомлення про порушення карантинних вимог. У даному напрямку триває перевірка. Вирішується питання про притягнення винних до відповідальності», — прокоментували в поліції.

Очільник Запорізької ОДА Олександр Старух під час брифінгу заявив, що напередодні релігійного заходу зустрічався з представниками різних церков, у тому числі й УПЦ (МП).

«Проговорили, що ми влада демократична, що треба дотримуватись карантинних вимог і треба з відповідальністю ставитись до літніх людей, яких була більшість. Якщо буде вирішено, що були порушення, то ті, хто організовують такі заходи, будуть до відповідальності залучені», — сказав Старух.

Нагадаємо, Російська православна церква в Україні 21 березня провела у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні». Вони відбулися в Запоріжжі, Херсоні, Харкові, Черкасах, Могилів-Подільському, Сєвєродонецьку, Ізюмі та інших містах.

Так, у центрі Харкова, попри спалах епідемії, пройшов хресний хід з трьох тисяч учасників. У поліції не побачили порушень правил карантину, хоча багато хто з учасників не дотримувався дистанції і не носив масок. Після великого хресного ходу Московської церкви, у Харкові терміново шукають лікарів у ковід-відділення.

У Києві, попри стрімке зростання кількості хворих на коронавірус, духовенство Російської православної церкви планує незабаром провести багатолюдну хресну ходу. Дійство не скасували через складну епідемічну ситуацію, а перенесли на сприятливіший час.