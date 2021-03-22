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    Московська церква обіцяє влаштувати в Києві великий хресний хід

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    Представники РПЦ в Україні, попри пандемію,&nbsp;21 березня провели кількатисячні заходи&nbsp; - Московська церква обіцяє влаштувати в Києві великий хресний хід
    Представники РПЦ в Україні, попри пандемію, 21 березня провели кількатисячні заходи 
    Фото: Центр інформації УПЦ

    Керівники Московської церкви до останнього сподівалися провести хресний хід у Києві 21 березня

    У Києві, попри стрімке зростання кількості хворих на коронавірус, духовенство Російської православної церкви планує незабаром провести багатолюдну хресну ходу. Дійство не скасували через складну епідемічну ситуацію, а перенесли на сприятливіший час.

    «У Києві Хресний хід віруючих Української Православної Церкви перенесли на більш сприятливий час через додаткові карантинні обмеження, що вступили у силу в столиці з 20 березня», – повідомили в центрі інформації УПЦ.

    Керівники Московської церкви до останнього сподівалися провести ходу 21 березня, незважаючи на карантинні обмеження, що діяли в місті. Згодом глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій все-таки скасував його проведення.

    Нагадаємо, Російська православна церква в Україні 21 березня провела у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні». Вони відбулися в Запоріжжі, Херсоні, Харкові, Черкасах, Могилів-Подільському, Сєвєродонецьку, Ізюмі та інших містах.

    Так, у центрі Харкова, попри спалах епідемії, пройшов хресний хід з трьох тисяч учасників. У поліції не побачили порушень правил карантину, хоча багато хто з учасників не дотримувався дистанції і не носив масок.

    У Черкасах кілька тисяч вірян РПЦ в Україні пройшли хресним ходом до воскресіння Православ'я – першої седмиці Великого посту.

    У Запоріжжі хресний хід вулицями міста, в якому взяли участь тисячі вірян очолив митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. Архієрей після хресного ходу подякував усім за те, що вони «не побоялися зібратися, щоб єдиними устами і єдиним серцем сповідувати Господа нашого Ісуса Христа».

    У Києво-Печерській лаврі в кінці богослужіння студенти Київських духовних шкіл пройшли хресною ходою навколо Академічного храму на честь Різдва Божої Матері.

    Зауважимо що в липні минулого року святкування річниці Хрещення Київської Русі відбулися без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.

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    Теги: церква Київ Російська православна церква в Україні хресний хід коронавірус
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