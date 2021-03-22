Московська церква влаштувала коронавірусну неділю в Україні. Фото і відео з різних міст

Московська церква стверджує, що хресний хід – це не мітинг і не демонстрація, а молитва, яка звершується віруючими для «пом'якшення злих сердець»

Представники РПЦ в Україні провели кількатисячні заходи попри пандемію

Російська православна церква в Україні попри важку ситуацію з коронавірусом 21 березня провела у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні».

Про це повідомляє пресслужба Московської церкви.

«21 березня в день Торжества Православ'я десятки тисяч віруючих Української православної церкви пройшли хресними ходами в Запоріжжі, Херсоні, Харкові, Черкасах, Могилів-Подільському, Сєвєродонецьку, Ізюмі та інших містах України», – йдеться у повідомленні.

Так, у центрі Харкова пройшов хресний хід з трьох тисяч учасників.

В єпархії повідомили, що хресний хід з молитвою про мир в Україні приурочений до першого тижня Великого посту, свята Торжества православ'я. Ході передувало богослужіння в Благовіщенському соборі, його здійснив митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, брало участь духовенство міста Харкова.

Варто додати, що у поліції не побачили порушень правил карантину, хоча на фото видно, що багато хто з учасників не дотримувався дистанції і не носив масок.

У Черкасах кілька тисяч вірян РПЦ в Україні пройшли хресним ходом до воскресіння Православ'я – першої седмиці Великого посту.

У Запоріжжі хресний хід вулицями міста, в якому взяли участь тисячі вірян очолив митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. Архієрей після хресного ходу подякував усім за те, що вони «не побоялися зібратися, щоб єдиними устами і єдиним серцем сповідувати Господа нашого Ісуса Христа».

Митрополит Лука підкреслив, що хресний хід – це не мітинг і не демонстрація, а молитва, яка звершується віруючими для «пом'якшення злих сердець».

У Києво-Печерській лаврі в кінці богослужіння студенти Київських духовних шкіл пройшли хресною ходою навколо Академічного храму на честь Різдва Божої Матері.

При цьому глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій через посилення карантинних обмежень у столиці держави заявляв, що відмінив проведення хресної ходи, яка мала відбутися у неділю в Києві.

Зауважимо що в липні минулого року святкування річниці Хрещення Київської Русі відбулися без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.