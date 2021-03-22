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    Московська церква влаштувала коронавірусну неділю в Україні. Фото і відео з різних міст

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    Московська церква стверджує, що хресний хід &ndash; це не мітинг і не демонстрація, а молитва, яка звершується віруючими для &laquo;пом'якшення злих сердець&raquo; - Московська церква влаштувала коронавірусну неділю в Україні. Фото і відео з різних міст

    Московська церква стверджує, що хресний хід – це не мітинг і не демонстрація, а молитва, яка звершується віруючими для «пом'якшення злих сердець»

    Фото: news.church.ua

    Представники РПЦ в Україні провели кількатисячні заходи попри пандемію

    Російська православна церква в Україні попри важку ситуацію з коронавірусом 21 березня провела у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні».

    Про це повідомляє пресслужба Московської церкви.

    «21 березня в день Торжества Православ'я десятки тисяч віруючих Української православної церкви пройшли хресними ходами в Запоріжжі, Херсоні, Харкові, Черкасах, Могилів-Подільському, Сєвєродонецьку, Ізюмі та інших містах України», – йдеться у повідомленні.

    Так, у центрі Харкова пройшов хресний хід з трьох тисяч учасників.

    В єпархії повідомили, що хресний хід з молитвою про мир в Україні приурочений до першого тижня Великого посту, свята Торжества православ'я. Ході передувало богослужіння в Благовіщенському соборі, його здійснив митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, брало участь духовенство міста Харкова.

    Варто додати, що у поліції не побачили порушень правил карантину, хоча на фото видно, що багато хто з учасників не дотримувався дистанції і не носив масок.

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    Хресний хід у Харкові
    Хресний хід у Харкові
    Хресний хід у Харкові
    Хресний хід у Запоріжжі
    Хресний хід у Запоріжжі
    Хресний хід у Херсоні
    Хресний хід у Херсоні
    Хресний хід у Херсоні
    Хресний хід в Ізюмі
    Хресний хід в Ізюмі
    Хресний хід в Києві
    Хресний хід в Києві

    У Черкасах кілька тисяч вірян РПЦ в Україні пройшли хресним ходом до воскресіння Православ'я – першої седмиці Великого посту.

    У Запоріжжі хресний хід вулицями міста, в якому взяли участь тисячі вірян очолив митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. Архієрей після хресного ходу подякував усім за те, що вони «не побоялися зібратися, щоб єдиними устами і єдиним серцем сповідувати Господа нашого Ісуса Христа».

    Митрополит Лука підкреслив, що хресний хід – це не мітинг і не демонстрація, а молитва, яка звершується віруючими для «пом'якшення злих сердець».

    У Києво-Печерській лаврі в кінці богослужіння студенти Київських духовних шкіл пройшли хресною ходою навколо Академічного храму на честь Різдва Божої Матері.

    При цьому глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій через посилення карантинних обмежень у столиці держави заявляв, що відмінив проведення хресної ходи, яка мала відбутися у неділю в Києві.

    Зауважимо що в липні минулого року святкування річниці Хрещення Київської Русі відбулися без традиційного хресного ходу вірян Російської православної церкви в Україні.

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    Теги: Харків Запоріжжя церква Черкаси свята Російська православна церква в Україні хресний хід православна церква Україна Херсон
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