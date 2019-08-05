Хто «обчистив» ситуативну кімнату на Банковій? ДБР пішло до суду, бо у Зеленського так і не надали доказів



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Ситуативна кімната на Банковій

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею «Втрата документів, що містять державну таємницю»

Державне бюро розслідувань отримало дозвіл на тимчасовий доступ до записів з камер відеоспостереження, які знаходяться у володінні адміністрації президента України, за період з 1 квітня до 29 травня 2019 року.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва, яку 1 серпня було оприлюднено у судовому реєстрі.

За даними досудового розслідування, приблизно у 2015 році було створено «ситуативну кімнату» в адміністрації президента, що на вулиці Банкова,11. До неї входили зала та службове приміщення №3 (приміщення №238 та 238.1), в яких знаходилось комп’ютерне та інше обладнання.

Водночас 28 травня встановлено факт зникнення комп’ютерного та іншого обладнання із «ситуативної кімнати», яке, можливо, містило матеріальні носії секретної інформації, що містять державну таємницю.

30 травня територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві, направило лист до адміністрації президента про надання записів з камер відеоспостереження, які зафіксували факти винесення із вказаних приміщень будь-яких речей і документів. Минуло більше місяця, але правоохоронці так і не отримали жодної відповіді з Банкової.

«На думку слідчого, є підставою вважати, що службові особи адміністрації президента є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню, що в свою чергу може призвести до зміни або знищення вищевказаних речей і документів… У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження. Тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів», - сказано в судовій ухвалі.

ДБР розслідує кримінальне провадження за статтею «Втрата документів, що містять державну таємницю» (ч. 2 ст. 329 КК України). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від двох до п’яти років.

Як повідомляв «Главком», 28 травня новопризначений секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк повідомив через соціальну мережу про зникнення серверів і комп’ютерного обладнання із «ситуативної кімнати» в адміністрації президента. На відео Данилюка видно, що у великій кімнаті залишились лише два флагштоки з прапорами України та Євросоюзу, а зі стін стирчать дроти. Раніше вони з’єднували великі монітори на стінах з відеосерверами, які були розташовані у сусідній кімнаті. За словами Данилюка, у момент зміни попередньої президентської команди на нову техніка з цих кімнат зникла.

Колишній прес-секретар п’ятого президента Петра Порошенка Святослав Цеголко спростував заяву Данилюка, що на серверах із ситуативної кімнати містилася конфіденційна інформація. За його словами, уся техніка була орендована за власний кошт Порошенка і відповідно повернута орендодавцю.

Також відреагував екссекретар РНБО Олександр Турчинов, заявивши, що наведений Данилюком відеоматеріал, жодним чином не має відношення до Ради Нацбезпеки і оборони. Натомість головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Пізніше директор ДБР Роман Труба наголосив, що його відомство з’ясує, за які кошти було закуплено обладнання для ситуативної кімнати в адміністрації президента України і який у неї був правовий режим роботи.