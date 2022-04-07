Хто сьогодні перебуває в Україні, у списку Росії на знищення – Володимир Кличко

Спортсмен переконаний, що Україна вистоїть, бо її народ сильний

Легендарний український професійний боксер, брат столичного мера Володимир Кличко вважає, що хто сьогодні перебуває в Україні, перебуває у списку Росії на знищення. Таку думку спортсмен висловив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Кожен, хто сьогодні перебуває в Україні, у списку Росії (на знищення – «Главком»). Діти наші, які загинули і, не дай Боже, ще загинуть; журналісти, на жилетах яких написано «Преса», цілеспрямовано були вбиті снайперами. Вони (російські військові – «Главком») чітко знають, у кого стріляють. У тому числі загинули іноземні журналісти, які не несли жодної загрози. Кожен, хто перебуває на українській землі, може бути вбитим. Як саме вбитим, ніхто не знаю. Або ракетою, або кулею, або ножом чи іншим способом», – заявив Кличко.

При цьому відомий боксер впевнений, що українцям допомагають рідні стіни та правда.

«Хочу запевнити: спіть спокійно, ви не одні, нас – багато. По всьому світу, здається, близько 60 млн. українців. І ми всі об’єднані. Нічого не бійтеся, ми переможемо та відстоїмо суверенні кордони. Ми – сильний народ!» – наголосив Володимир Кличко.

Нагадаємо, що в Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.