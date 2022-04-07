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    Події в Україні

    ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта (фото)

    ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта (фото)
    фото: ЗСУ

    Окупанти дислокувалися в селі Катеринославка Амурської області

    ЗСУ знищили підрозділи 38-ої омсбр збройних сил Російської Федерації, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ в Телеграмі.

    «38-а омсбр ЗС РФ і її металобрухт. Точніше, це саме те, на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б «елітними» вони не були», – йдеться в повідомленні.

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    ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта (фото)
    ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта (фото)
    ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта (фото)

    38-а окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада – формування Сухопутних військ ЗС РФ. Умовне найменування – Військова частина № 21720 (в/ч 21720). Скорочене найменування – 38-а омсбр. Формування входить до складу 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Пункт постійної дислокації – село Катеринославка Амурської області.

    Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий «Бук», ще кілька захопили як трофеї .Нагадаємо, раніше рашисти «подарували» українській армії зенітно-ракетний комплекс «Бук» (фото).

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили «елітний» підрозділ військ окупанта (фото)