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    Події в Україні

    Окупанти завдали авіаудару по Донецькій залізниці: рух потягів заблокований

    Окупанти завдали авіаудару по Донецькій залізниці: рух потягів заблокований
    фото: mapio.net

    Пасажирів заблокованих поїздів поки що розміщують на вокзалі

    Рашисти завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін у Телеграмі.

    «Ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станціі Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз. Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди», –написав Камишін.

    Він також уточнив, що пасажирів заблокованих поїздів поки що розміщують на вокзалі. «Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації. «Укрзалізниця» чекає на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів поки що розміщують на вокзалі», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали авіаудару по Донецькій залізниці: рух потягів заблокований