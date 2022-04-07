Через обстріли на Луганщині втрачено дві шахти

Роботу шахт «Золоте» та «Тошківська» відновити вже неможливо

Дві шахти на Луганщині, які через обстріли були знеструмлені, затоплені до критичного рівня. Міністерство енергетики та вугільної промисловості повідомило, що шахти «Золоте» та «Тошківська» вже втрачено. Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Шахта «Гірська» - під питанням, зараз вона затоплюється. «Обірвані дроти на високовольтній лінії - єдиній, через яку постачалась електроенергія на шахту», - повідомив Гайдай.

За його словами, якщо наступ російського агресора продовжиться, вже за місяць роботу шахти теж не можна буде відновити.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що жителям Луганщинам потрібно терміново евакуюватися, поки російські окупанти не знищили залізницю.

Водночас українські воїни одного з підрозділів угруповання Об’єднаних сил успішно атакували ворога на Луганщині, захопивши його позиції та зброю.

Російські військові не змогли увійти до Новотошківського, натомість обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську Луганської області. Російські військові продовжують артилерійські обстріли Попасної.

6 квітня Луганщина весь день була під ворожим вогнем, є загиблі й поранені.