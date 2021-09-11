Хто вона, перша жінка-олігарх? Лещенко назвав ймовірну кандидатку

Екснардеп та член наглядової ради «Укрзалізниці» прокоментував заяву секретаря РНБО

Сергій Лещенко,член наглядової ради «Укрзалізниці», коментуючи заяву Олексія Данілова про пешу жінку-олігарха в Україні, припустив, що мова може йти про Галину Герегу. Про це екснардеп написав у своєму Телеграм-каналі.

«З високою долею імовірності можу стверджувати, що першою жінкою-олігархом може стати Галина Герега», – написав Лещенко.

Нагадаємо, згідно рейтингу Форбс, Галина Герега та її чоловік, власник «Епіцентру» займають шосте місце серед найбагатших бізнесменів України.

Бізнес Герег входить до сотні найприбутковіших в Україні. Власники мережі будівельних гіпермаркетів Епіцентр-К добре заробили на тому, що навіть під час весняного локдауну ті не припиняли роботу: в магазини стояли черги покупців, які шукають шпалери, цемент і кахель.

В Україні більшість найдохідніших компаній зі списку ТОП-1000 належать до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість. Такі висновки оприлюднив сервіс YouControl у дослідженні «ТОП-1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році». За даними експертів сервісу, найбільш дохідними в Україні є «старі» бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку.

Мережа «Епіцентр» (50,4 млрд) входить до першої десятки найприбутковіших.











