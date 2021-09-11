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    Оксану Марченко визнали олігархом? – секретар РНБО зробив заяву (відео)

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    Оксана Марченко володіє величезними статками в Україні та закордоном - Оксану Марченко визнали олігархом? – секретар РНБО зробив заяву (відео)
    Оксана Марченко володіє величезними статками в Україні та закордоном
    Фото з відкритих джерел

    Данілов заявив про першу жінку олігарха в Україні

    В Україні з’явилася жінка-олігарх. Про це секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов сказав під час форуму YES.

    «Щодо олігархів – це така чоловіча (справа), але є вже одна жіночка», – сказав він.

    Хто це – Данілов не уточнив. «Ви відразу – хто. Вона не одна», – зазначив секретар РНБО.

    Данілов натякнув, що в Україні є жінки-олігархи
    Автор: LBTV
    Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

    Журналісти прийшли до висновку, що Данілов говорив про Оксану Марченко, проте секретар РНБО відмовився називати осбу найбагатшої жінки.

    Нагадаємо, Оксана Марченко – перша жінка-мільярдер в Україні. «Главком» дослідив історію збагачення української куми Путіна та іі чоловіка – скандального олігарха Віктора Медведчука.

    Оксана Марченко стала найбагатшою телезіркою України не лише завдяки телевізійній кар'єрі. На неї записані ключові активи, які завжди пов`язували з її чоловіком Віктором Медведчуком, головним посередником на переговорах між Кремлем, «ЛДНР» та Києвом. Вочевидь, на такий крок одіозного політика підштовхнуло не так кохання, як американські санкції. Медведчука покарали за гру на стороні Кремля, коли Москва кидала всі сили проти Асоціації України і ЄС.

    Санкції США заважають кредитуванню потужного бізнесу в Україні та багатомільйонним схемам із нерезидентами. Поява імені Оксани Марченко в реєстрах юридичних осіб рятує від можливих неприємностей, але водночас і проливає більше світла на імперію головного друга російського президента в Україні.

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    Теги: ЗМІ РНБО санкції політика Оксана Марченко YES Олексій Данілов
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    Оксану Марченко визнали олігархом? – секретар РНБО зробив заяву (відео)