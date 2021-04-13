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    «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину

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    Допуск відвідувачів у приміщення магазинів &laquo;Епіцентр&raquo; під час локдауну заборонений - «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину

    Допуск відвідувачів у приміщення магазинів «Епіцентр» під час локдауну заборонений

    Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Києві

    У мережі «Епіцентр» у Києві відбулися перевірки у відповідь на скарги

    Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Києві перевірили п’ять магазинів мережі «Епіцентр» на дотримання дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів, передбачених для «червоної» зони. Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

    Перевірка тривала 12 квітня у відповідь на скарги, які надійшли Держпродспоживслужби.

    За результатами перевірки було складено один протокол. При цьому ГУ Держпродспоживслужби в Києві не вказує, які саме порушення виявлені та в якому з магазинів «Епіцентру».

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    «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину
    «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину
    «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину
    «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину
    «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину
    «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину
    «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину
    «Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину

    Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету міністрів №1236 у «червоній» зоні, куди віднесено і столицю, дозволена тільки адресна доставка товарів, замовлених через телефон або інтернет.

    Допуск відвідувачів у приміщення магазинів заборонений.

    «Магазини промислової групи перевірятимуть на дотримання карантинних обмежень щодня. Якщо ви бачите порушення карантину у Києві, звертайтесь на електронну адресу: [email protected] або за номерами телефону (044)486 95 85, (063) 639 09 09 в робочі дні з 9 до 18 години (у п'ятницю – до 16:45)», – зазначили у ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

    Як повідомлялося, у Києві правоохоронці припинили роботу ресторану, який працював за зачиненими дверима.

    Теги: Київ карантин магазин коронавірус
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