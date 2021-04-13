«Епіцентр» отримав протокол за порушення карантину

Допуск відвідувачів у приміщення магазинів «Епіцентр» під час локдауну заборонений

У мережі «Епіцентр» у Києві відбулися перевірки у відповідь на скарги

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Києві перевірили п’ять магазинів мережі «Епіцентр» на дотримання дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів, передбачених для «червоної» зони. Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

Перевірка тривала 12 квітня у відповідь на скарги, які надійшли Держпродспоживслужби.

За результатами перевірки було складено один протокол. При цьому ГУ Держпродспоживслужби в Києві не вказує, які саме порушення виявлені та в якому з магазинів «Епіцентру».

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету міністрів №1236 у «червоній» зоні, куди віднесено і столицю, дозволена тільки адресна доставка товарів, замовлених через телефон або інтернет.

Допуск відвідувачів у приміщення магазинів заборонений.

«Магазини промислової групи перевірятимуть на дотримання карантинних обмежень щодня. Якщо ви бачите порушення карантину у Києві, звертайтесь на електронну адресу: [email protected] або за номерами телефону (044)486 95 85, (063) 639 09 09 в робочі дні з 9 до 18 години (у п'ятницю – до 16:45)», – зазначили у ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці припинили роботу ресторану, який працював за зачиненими дверима.