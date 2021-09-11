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    У ЄС підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів у Венеціанську комісію

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    Фредрік Весслау вважає, що рішення спрямувати проєкт закону про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії піде на користь Україні - У ЄС підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів у Венеціанську комісію
    Фредрік Весслау вважає, що рішення спрямувати проєкт закону про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії піде на користь Україні
    Фото: pokrovsk-police.dn.ua

    Заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредрік Весслау назвав рішення конструктивним

    Рішення спрямувати проєкт закону про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії конструктивне і піде на користь Україні. Про це заявив заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредрік Весслау під час форуму YES Brainstorming у Києві, коментуючи ідею передачі проєкту закону про олігархів на перевірку до Венеціанської комісії.

    «Венеціанська комісія завжди має великий авторитет у справі законотворчості. Їхні висновки щодо таких питань відіграють в Україні конструктивну роль. Думаю, загалом вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії», – заявив він в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Раніше ідею отримання висновку Венеціанської комісії щодо цього проєкту закону підтримав екс-прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт.

    Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів по висновок в Європейську комісію «За демократію через право» (Венеційську комісію).

    2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

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    Теги: ЄС ЗМІ Карл Більдт Венеціанська комісія бізнес рейдерство закон YES Україна Людмила Денісова Дмитро Разумков час
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    У ЄС підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів у Венеціанську комісію