Кличко запевнив киян, що тарифи на тепло і гарячу воду не зросли

Столична влада заспокоїла киян: цього сезону ціна послуги на опалення та гаряче водопостачання не зміниться

Кличко заявив, що мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року

Цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання в Києві не зміниться. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«Питання тарифів підіймається кожного опалювального сезону. Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду, – сказав мер. – Київ має обґрунтовані та затверджені розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться! Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року».

За його словами, кияни сьогодні можуть вплинути на суми в платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків вже скористались міськими програмами з енергозбереження. Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати за комунальні послуги в 2-3 рази.

«І столиця продовжує втілювати такі програми. На 2021 рік ми виділили з бюджету понад 150 мільйонів гривень на заходи з енергозбереження. Докладніше дізнатися, як можна долучитися до міських програм, можна на сайті КМДА», – повідомив Кличко.

Як повідомлялося, з 1 січня 2021 року зросли тарифи комунального підприємства «Київтеплоенерго» на постачання теплової енергії та гарячої води для населення столиці. Відповідні рішення ухвалила Київська міська держадміністрація 29 грудня 2020 року.