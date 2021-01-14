«Нафтогаз» представив новий газовий тариф для українців

Кабмін ухвалив рішення тимчасово відмовитися від ринкового формування ціни на га з

Газ продаватимуть за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м

Газорозподільна компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону, повідомили в компанії.

Цю ціну встановив Кабінет міністрів, як тимчасовий захід на тлі протестів проти підвищення тарифів. Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний», ціна залишиться незмінною і становитиме 4,73, 5,24 або 6,45 гривень за кубометр відповідно до умов договору.

«Ми готові мінімізувати тиск цін на енергоносії на незахищені верстви населення під час карантинних обмежень. Ми готові прийняти на «постачальника останньої надії» всіх, хто опиниться без постачальника газу в разі неготовності газзбутової компанії забезпечити визначену урядом ціну в 6,99 грн за куб. м.», – запевнив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Нагадаємо, 13 січня Кабмін ухвалив рішення тимчасово відмовитися від ринкового формування ціни на газ для побутових споживачів і затвердив тариф 6,99 гривень за кубометр, який діятиме під час карантину.

Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.

Також виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а зараз попросив знизити її на на 40%.



