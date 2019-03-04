Huawei планує подати позов проти уряду США



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Фото: itc.ua

Позов планують подати через американський оборонний закон

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei планує подати позов проти уряду Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Reuters.

Відповідну інформацію агентству повідомив співрозмовник, обізнаний зі справою.

За його словами, позов планують подати через американський оборонний закон.

«Китайська телекомунікаційна компанія Huawei планує подати позов у четвер проти уряду Сполучених Штатів на підставах, пов'язаних з американським оборонним законом», - зазначає Reuters.

Джерело видання зазначає, що компанія подасть позов у Техасі через оборонний закон, який був підписаний ще минулого року.

Так, оборонний закон «Акт про національну оборону» обурив Пекін. Він посилює контроль над американськими урядовими контрактами з китайськими компаніями, включаючи Huawei, та посилює роль комісії, яка переглядає пропозиції, що пов'язані з іноземними інвестиціями.

Напередодні повідомлялось, що фінансовий директор китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, затримана в Канаді за запитом США, подала в суд на уряд Канади, прикордонну службу країни і кінну поліцію через «порушення її прав». Так, Ваньчжоу була затримана у грудні 2018 року.

Нагадаємо, влада США висунула офіційні звинувачення проти китайської компанії Huawei в промисловому шпигунстві і шахрайстві.

Джерело: РБК-Україна