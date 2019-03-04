Фінансовий директор Huawei подала до суду на владу Канади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фіндиректор Huawei подала до суду на владу Канади

Мен Ваньчжоу звинувачує канадський федеральний уряд у порушенні своїх конституційних прав

Фінансовий директор Huawei Мен Ваньчжоу, яку раніше затримали в Канаді, подала в суд на федеральний уряд країни, агентство прикордонних служб (CBSA) і королівську канадську кінну поліцію у зв'язку з порушенням її конституційних прав.

Про це повідомила газета The Globe and Mail.

Нагадаємо, 1 березня міністерство юстиції Канади офіційно розпочало процес екстрадиції Ваньчжоу. Суд за цією справою призначено на 6 березня.

Відзначається, що юридична фірма Gudmundseth Mickelson LLP, яка представляє фіндиректора Huawei, зробила повідомлення про подачу позову у верховний суд Британської Колумбії 1 березня.

У позові стверджується, що співробітники CBSA «під виглядом рутинного прикордонного контролю незаконно затримали, обшукали і допитали (Ваньчжоу - ред.), аби отримати свідчення від неї до того, як її заарештували і забезпечили виконання її прав».

Також вимагається виплата компенсацій за «зловживання службовим становищем і неправомірне позбавлення волі».

Раніше МЗС КНР виступило із заявою, в якій пригрозило Вашингтону і Оттаві кроками у відповідь, якщо США спробують провести офіційну екстрадицію однієї із керівників компанії Huawei Сабріни Менг Ваньчжоу.

До цього уряд США звинувачував Huawei в роботі в інтересах уряду КНР. В тому числі мова йде про можливість шпигування за допомогою обладнання цієї китайської компанії.

За останніми даними, також у Польщі розгорається шпигунський скандал: продукцію Huawei можуть частково заборонити.