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    Huawei викрили в копіюванні Android

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    Huawei викрили в копіюванні Android - Huawei викрили в копіюванні Android
    Huawei викрили в копіюванні Android

    Фахівці майже не сумніваються в копіюванні деяких функцій ОС від Google

    Нова операційна система від Huawei базується на Android.

    Про це повідомляє видання XDA Developers.

    Журналісти порталу звернули увагу на відео блогера з Китаю, який створив додаток Hello World для перевірки ОС смартфонів. Після того як він запустив програму на пристрої під управлінням бета-версії HarmonyOS 2.0, операційна система видала помилку про проблему сумісності.

    Користувач зауважив, що аналогічна помилка з'являється на ОС Android, зокрема, Kitkat 4.4.4, випущеної ще в 2013 році. Спеціаліст зробив висновок, що операційна система від Huawei заснована на старій версії Android.

    Автори XDA Developers підтвердили здогади блогера, скомпілювавши і встановивши на віртуальну версію HarmonyOS схожий додаток для перевірки. З'ясувалося, що викрита в копіюванні ОС видає аналогічну застарілим версіями Android помилку.

    «Повідомлення про помилку точнісінько таке ж за винятком того, що вони замінили слово Android на HarmonyOS», - зазначили журналісти.

    У повідомленні говориться, що HarmonyOS має безліч компонентів, тому однозначний висновок поки зробити складно.

    Однак фахівці майже не сумніваються в копіюванні деяких функцій ОС від Google. Журналісти звернулися до Huawei, але не отримали оперативної відповіді.

    Теги: Google операційна система
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