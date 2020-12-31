Huawei викрили в копіюванні Android

Фахівці майже не сумніваються в копіюванні деяких функцій ОС від Google

Нова операційна система від Huawei базується на Android.

Про це повідомляє видання XDA Developers.

Журналісти порталу звернули увагу на відео блогера з Китаю, який створив додаток Hello World для перевірки ОС смартфонів. Після того як він запустив програму на пристрої під управлінням бета-версії HarmonyOS 2.0, операційна система видала помилку про проблему сумісності.

Користувач зауважив, що аналогічна помилка з'являється на ОС Android, зокрема, Kitkat 4.4.4, випущеної ще в 2013 році. Спеціаліст зробив висновок, що операційна система від Huawei заснована на старій версії Android.

Автори XDA Developers підтвердили здогади блогера, скомпілювавши і встановивши на віртуальну версію HarmonyOS схожий додаток для перевірки. З'ясувалося, що викрита в копіюванні ОС видає аналогічну застарілим версіями Android помилку.

«Повідомлення про помилку точнісінько таке ж за винятком того, що вони замінили слово Android на HarmonyOS», - зазначили журналісти.

У повідомленні говориться, що HarmonyOS має безліч компонентів, тому однозначний висновок поки зробити складно.

Однак фахівці майже не сумніваються в копіюванні деяких функцій ОС від Google. Журналісти звернулися до Huawei, але не отримали оперативної відповіді.