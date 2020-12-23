«Бойкот Huawei». Помпео привітав рішення України підтримати ініціативу «Чиста мережа»

Українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення «розумного міста»

Державний секретар США Майк Помпео подякував урядові України за підтримку принципів ініціативи «Чиста мережа». Про це він написав у своєму Twitter.

«Ми приєднуємось до більш ніж 50 Чистих країн і вітаємо рішення України підтримати принципи «Чистої мережі». Дякуємо урядові України та прем‘єр-міністрові Денису Шмигалю за відданість збереженню суверенітету, захисту приватної інформації громадян та прав інтелектуальної власності», – заявив Помпео.

We join over 50 Clean Countries in welcoming Ukraine’s support for the Clean Network principles. Thank you to the government of Ukraine and Prime Minister @Denys_Shmyhal for your commitment to securing your sovereignty, citizens’ privacy, and intellectual property. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 22, 2020

Раніше домовленість про відмову від обладнання Huawei була досягнута на зустрічі заступника держсекретаря США Кіта Крача з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Із заступником держсекретаря #США Кітом Крачем обговорили - співпрацю у сприянні безпечному Інтернету для наших громадян та компаній. #Україна підтримує принципи "Чистої мережі" й залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 22, 2020

У серпні 2020 року влада США оголосила ініціативу «Чиста мережа». Згідно з цією програмою, китайські виробники зокрема не зможуть проводити попередню інсталяцію розроблених в Америці програм на свої смартфони, також обмежується участь китайських компаній у розвитку мереж 5G.

Загалом, програма, яка, за задумом США, має захистити Інтернет мережі від втручання зловмисників, містить п‘ять пунктів. Про них у Держдепартаменті заявили у серпні.

Чисті носії. Згідно з заявою Помпео, китайські компанії не матимуть доступу до телекомунікаційних мереж США, бо такі компанії «становлять загрозу для національної безпеки США і не мають надавати послуги зв‘язку зі Сполученими Штатами».

Чистий магазин. «Усунути програми, що не заслуговують на довіру, з мобільних магазинів додатків».

Чисті програми. «Забезпечити, щоб виробники мобільних телефонів КНР не переінсталювали і не надавали доступ іншим чином для скачування у своїх мобільних магазинах додатків, що заслуговують на довіру», йдеться в заяві. Зокрема Помпео зазначив, що доброчесні компанії мають «усунути свої додатки з мобільних магазинів Huawei, щоб забезпечити, що вони не вступають у партнерські відносини із порушниками прав людини».

Чисті хмари. Персональні дані, промислова інтелектуальна власність, включаючи дані про дослідження щодо вакцини від Covid-19 не повинні «зберігатись та оброблятись на хмарних системах, до яких мають доступ наші іноземні супротивники, такі як Alibaba, Baidu, Tencent».

Чистий кабель. Забезпечити, щоб підводні кабелі, що з’єднують США зі світовим інтернетом «не використовуються для масштабного збору даних КНР».

Китай виступає з різкою критикою ініціативи.

Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії. Також США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

В січні 2020 року влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

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