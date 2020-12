«Бойкот Huawei». Помпео привітав рішення України підтримати ініціативу «Чиста мережа»

Державний секретар США Майк Помпео подякував урядові України за підтримку принципів ініціативи «Чиста мережа». Про це він написав у своєму Twitter.

«Ми приєднуємось до більш ніж 50 Чистих країн і вітаємо рішення України підтримати принципи «Чистої мережі». Дякуємо урядові України та прем‘єр-міністрові Денису Шмигалю за відданість збереженню суверенітету, захисту приватної інформації громадян та прав інтелектуальної власності», – заявив Помпео.

We join over 50 Clean Countries in welcoming Ukraine’s support for the Clean Network principles. Thank you to the government of Ukraine and Prime Minister @Denys_Shmyhal for your commitment to securing your sovereignty, citizens’ privacy, and intellectual property.