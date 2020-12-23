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    Глобальна торгова війна. США змушують Україну відмовитися від обладнання Huawei

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    Українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення &laquo;розумного міста&raquo; - Глобальна торгова війна. США змушують Україну відмовитися від обладнання Huawei
    Українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення «розумного міста»
    Фото з відкритих джерел

    Домовленість про обладнання Huawei була досягнути за підсумками зустрічі заступника держсекретаря США Кіта Крача з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем

    МЗС України демонтує усе обладнання компанії Huawei, встановлене на відомчих будівлях. Про це заявив заступник держсекретаря США Кіт Крач.

    «Міністерство закордонних справ (України – ред.) вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ», ─ наголосив Крач.

    Заступник держсекретаря США повідомив, що така домовленість була досягнути за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Він нагадав, що українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення «розумного міста», віддавши перевагу американській Cisco.

    За його словами, Україна також висловила зацікавленість в ініціативі «Чиста мережа», яку підтримує США. Учасники ініціативи задля інформаційної безпеки відмовляються від використання послуг китайських телекомунікаційних компаній у розбудові мереж 5G.

    Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

    Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

    У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

    Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

    Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

    Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

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    Теги: МЗС шахрайство США Google санкції війна технології Україна уряд влада
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