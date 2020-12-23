Глобальна торгова війна. США змушують Україну відмовитися від обладнання Huawei

Українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення «розумного міста»

Домовленість про обладнання Huawei була досягнути за підсумками зустрічі заступника держсекретаря США Кіта Крача з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем

МЗС України демонтує усе обладнання компанії Huawei, встановлене на відомчих будівлях. Про це заявив заступник держсекретаря США Кіт Крач.

«Міністерство закордонних справ (України – ред.) вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ», ─ наголосив Крач.

Заступник держсекретаря США повідомив, що така домовленість була досягнути за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Він нагадав, що українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення «розумного міста», віддавши перевагу американській Cisco.

За його словами, Україна також висловила зацікавленість в ініціативі «Чиста мережа», яку підтримує США. Учасники ініціативи задля інформаційної безпеки відмовляються від використання послуг китайських телекомунікаційних компаній у розбудові мереж 5G.

Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

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