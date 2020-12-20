Microsoft розпочала розробку власних процесорів

Процесор власного виробництва дозволить Microsoft обходитися без сторонніх чипів

Американська корпорація Microsoft, яка виробляє програмне забезпечення, почала розробляти власні процесори.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

За інформацією джерел, ведеться робота зі створення чіпів для службових комп’ютерів компанії, які обслуговують її хмарні сервіси.

Ще один процесор буде розроблений для ряду пристроїв з лінійки Microsoft Surface.

Як відзначили співрозмовники агентства, корпорація в своїх розробках буде використовувати архітектуру ARM, на базі якої раніше почала виробляти свої процесори компанія Apple. До цього обидва виробники використовували процесори від фірми Intel.

Агентство відзначає, що Microsoft візьме приклад з Apple, яка планує до весни 2021 року розробити наступне покоління процесорів Mac, що перевершує по продуктивності чіпи від Intel.

«Оскільки кремній – це фундаментальний будівельний матеріал, ми інвестуємо у власні розробки у сферах проєктування та виробництва, а також розвиваємо та зміцнюємо партнерські відносини з широким колом постачальників мікросхем», – сказав представник Microsoft Френк Шоу.

Відзначимо, що це не перша спроба відійти від процесорів Intel. Американська компанія Amazon вже успішно впровадила власні процесори і стверджує, що вони дешевші і більш продуктивні в порівнянні з кремнієвими чіпами, які продає Intel.

Раніше повідомлялося, що компанія Microsoft нарешті остаточно допрацювала Windows 10X, яка стала абсолютно новою версією Windows 10, створеною для інсталяції на недорогі ноутбуки. Очікується, що система стане конкурентом Chrome OS від Google, яка також встановлюється на недорогі ноутбуки.