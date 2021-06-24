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    І знову гастролі. Російський репер дасть два концерти в Києві

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    Баста поки не прилетів в Україну - І знову гастролі. Російський репер дасть два концерти в Києві
    Баста поки не прилетів в Україну
    Фото з відкритих джерел

    Активіст Сергій Стерненко заявляв про те, що є всі підстави не пускати Басту до України

    Російський репер Василь Вакуленко, більш відомий під псевдонімом Баста, виступить в Києві 25 і 26 червня в столичному клубі Stereo Plaza. Про це йдеться на Telegram-каналі клубу.

    «Інформація про прохання СБУ внести Басту в «чорний список» Мінкульту нам не надходила. Нам подзвонили і сказали: будуть дзвонити люди, можете відповідати сміливо, що концерти будуть», – розповіли у службі охорони клубу.

    При цьому Баста поки не прилетів в Україну. Варто відзначити, що і заборони на його в'їзд в нашу країну немає.

    Нагадаємо, раніше активіст Сергій Стерненко заявляв про те, що є всі підстави не пускати Басту до України.

    «Участь у заході, який прославляє окупацію Криму, є прямою підставою не пускати його в Україну як особу, яка загрожує національній безпеці... СБУ про це знала, але його все-таки пустили», – раніше говорив активіст.

    Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

    Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

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    Теги: Росія Київ артист концерт
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    І знову гастролі. Російський репер дасть два концерти в Києві