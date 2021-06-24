СБУ пояснила, чому Кіркорова визнали загрозою нацбезпеці

Співака та продюсера Філіпа Кіркорова 23 червня офіційно оголошено одним з тих, хто загрожує національній безпеці України

Служба безпеки України рекомендувала Міністерству культури та інформаційної політики включити російського співака Філіпа Кіркорова у перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці України через його підтримку російської окупації Криму.

«Підставами таких рекомендацій СБУ стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів – це частина РФ. При цьому він регулярно виступав в АР Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску», заявили у пресцентрі СБУ у коментарі УП.

Зазначається, що в СБУ є докази, що Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації.

Зокрема 18 березня 2021 року Кіркоров виступив на концерті «Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ», який відбувся за участі президента Путіна, тим самим підтримавши окупацію АР Крим.

«У своїх заявах на цьому заході Кіркоров сказав, що «Крым – это мое любимое место в России», а також допустив ряд інших пропагандистських висловлювань, як неодноразово робив це раніше», зазначають в СБУ.

Напередодні ввечері, 23 червня, стало відомо, що громадянина РФ, співака та продюсера Філіпа Кіркорова офіційно оголошено одним з тих, хто загрожує національній безпеці України.

З повною версією Переліком культурних діячів з країни–агресора, які становлять загрозу національній безпеці України, можна ознайомитися за цим посиланням.

Наразі там нараховується 201 особа.

Як вже передавав «Главком», Кіркоров знявся у пропагандистському багатосерійному телефільмі «Паломниця» Оксани Марченко, куми Володимира Путіна й дружини Віктора Медведчука.

При цьому Філіп Кіркоров всупереч позиції депутатів Верховної Ради досі є народним артистом України.