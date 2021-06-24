У Биківні чоловік захопив землю і намагався підробити документи на неї

Екскерівнику «Комітету мікрорайону «Биківня» повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику органу самоорганізації населення у Києві «Комітету мікрорайону «Биківня» за фактом замаху на шахрайське заволодіння земельною ділянкою (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у період із 1993 по 1996 рік підозрюваний самовільно збудував будинок з гаражем площею майже 200 кв. м на земельній ділянці, розташованій по Броварському проспекту, яка в дійсності нікому не виділялась та належить територіальній громаді Києва.

Згодом, у 2016 році, переслідуючи мету шахрайського заволодіння вказаною земельною ділянкою, підозрюваний домовився із невідомою особою про підробку витягу із рішення Київської міської ради 7 сесії 14 скликання від 15 липня 2004 року, який дозволить йому зареєструвати за собою право власності на земельну ділянку.

Спільник підозрюваного зазначив у вказаному документі неправдиві відомості про те, що Київська міська рада затвердила проєкт землеустрою та передала підозрюваному у власність земельну ділянку площею майже 0,09 га.

Підписавши вказане рішення від імені тодішнього київського міського голови та завіривши його підробленим відтиском гербової печатки «Київська міська рада», спільник передав підроблений документ підозрюваному.

Отримавши підроблений документ, підозрюваний надав його державному реєстратору, який зареєстрував за ним право власності на нежитловий будинок, зведений на вказаній землі.

Однак, будучи викритим правоохоронцями, підозрюваний не зміг довести справу до кінця та зареєструвати право власності на земельну ділянку за собою.

Наразі екскерівнику ОСН «КМ «Биківня» повідомлено про підозру у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та пособництві у підробленні офіційного документа.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Деснянського управління поліції Києві за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури Києва.

Як повідомлялося, поліція викрила злочинну махінацію державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області.