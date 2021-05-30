  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Репер, що підтримує окупацію Криму таки виступив в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джиган є близьким соратником репера Тіматі, який неодноразово підтримував агресію проти України - Репер, що підтримує окупацію Криму таки виступив в Україні
    Джиган є близьким соратником репера Тіматі, який неодноразово підтримував агресію проти України
    Фото: «Дни»

    Попри повідомлення у ЗМІ про скасування концерту, Устименко-Вайнштейну таки дозволили виступити в Одесі

    Громадянин країни-агресорки Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), який у 2015 році незаконно проникнув на територію тимчасово окупованого Криму та здійснював там гастрольну діяльність все ж таки виступив на відкритті клубу-ресторану Queen в Одесі. За день до того він виступав у Queen в Києві, повідомляє Telegram-канал Сергія Стерненка.

    Співак Джиган з Олександром Орловим

    Співак Джиган з Олександром Орловим

    «Запрошував його туди власник цих клубів Алєксандр Орлов (він з Джиганом на скріншоті), громадянин РФ, який агресивно зараз заходить на ресторанний ринок в Одесі та вже зайшов у Києві. Цього року він ще купив собі конкурс «міс Україна», – пише Стененко.

    За його словами, Орлов володіє російським же ресторанним холдингом Bulldozer Group. Його заклади в Україні («Ішак», «Танукі», «Жовте море» і не тільки) дотримуються російської мовної політики.

    Скріншот сторінки Олександра Орлова в соцмережах

    Скріншот сторінки Олександра Орлова в соцмережах

    «На мою думку, Орлов цілеспрямовано просуває в Україні російський порядок денний. Він поводиться тут як окупант, і вчора не скасував виступ свого друга-кримнашиста навіть попри розголос. Орлов має бути негайно видворений з України, а а до його активів тут слід застосувати санкції. Бо цей російський міні-олігарх становить загрозу нашій національній безпеці. І якщо цього не зробити, він нам тут ще багато чого начудить та привезе. Не сумнівайтесь», – нагадує Стененко.

    До слова, цього року виконавець Джиган брав участь у заході на підтримку окупації Криму в Москві. Попри це, йому дозволили дати концерти в Одесі та Києві, і пустили в Україну. Відомо, що Джиган є близьким соратником Тіматі, який неодноразово підтримував агресію проти України

    Читайте також: Олег Скрипка: Російські виконавці в ефірах українських каналів – просто корупційна схема

    Теги: ЗМІ санкції Одеса конкурс ринок Україна российский артист артист море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Репер, що підтримує окупацію Криму таки виступив в Україні