Репер, що підтримує окупацію Криму таки виступив в Україні

Попри повідомлення у ЗМІ про скасування концерту, Устименко-Вайнштейну таки дозволили виступити в Одесі

Громадянин країни-агресорки Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), який у 2015 році незаконно проникнув на територію тимчасово окупованого Криму та здійснював там гастрольну діяльність все ж таки виступив на відкритті клубу-ресторану Queen в Одесі. За день до того він виступав у Queen в Києві, повідомляє Telegram-канал Сергія Стерненка.

Співак Джиган з Олександром Орловим

«Запрошував його туди власник цих клубів Алєксандр Орлов (він з Джиганом на скріншоті), громадянин РФ, який агресивно зараз заходить на ресторанний ринок в Одесі та вже зайшов у Києві. Цього року він ще купив собі конкурс «міс Україна», – пише Стененко.

За його словами, Орлов володіє російським же ресторанним холдингом Bulldozer Group. Його заклади в Україні («Ішак», «Танукі», «Жовте море» і не тільки) дотримуються російської мовної політики.

Скріншот сторінки Олександра Орлова в соцмережах

«На мою думку, Орлов цілеспрямовано просуває в Україні російський порядок денний. Він поводиться тут як окупант, і вчора не скасував виступ свого друга-кримнашиста навіть попри розголос. Орлов має бути негайно видворений з України, а а до його активів тут слід застосувати санкції. Бо цей російський міні-олігарх становить загрозу нашій національній безпеці. І якщо цього не зробити, він нам тут ще багато чого начудить та привезе. Не сумнівайтесь», – нагадує Стененко.

До слова, цього року виконавець Джиган брав участь у заході на підтримку окупації Криму в Москві. Попри це, йому дозволили дати концерти в Одесі та Києві, і пустили в Україну. Відомо, що Джиган є близьким соратником Тіматі, який неодноразово підтримував агресію проти України