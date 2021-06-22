Російська «Алкоголічка» лізе до Києва. Черговий артист із Росії оголосив про українські гастролі
Соцмережі вибухнули гнівом через рекламу концерту Артура Пірожкова
Російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).
Афіша, в якій йдеться про виступ відомого російського шоумена, рекламує хіти з промовистими назвами «Зачепила», «Алкоголічка» та інші новинки.
Концерт Олександра Ревви відбудеться 9 липня на терасі ресторанного комплексу Queen Kyiv.
У соціальних мережах українці активно відреагували на гастролі «брутального та епатажного мачо».
- «Цей чувак – з Горлівки! І в нього точно є український паспорт».
- «Пірожков – кореш зелі по КВК».
- «Тому що в цій країні є попит на його продукт, якої б якості він не був».
- «А ще це дуже низький смак... навіщо нам цей глум?»
- «Інфекцію розносить».
Навіщо українцям такі низькопробні концерти – риторичне запитання.
Додамо, що російський виконавець Алішер Валєєв (Моргенштерн) позивається до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.
Нагадаємо, українські співачки Світлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.