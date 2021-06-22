Російська «Алкоголічка» лізе до Києва. Черговий артист із Росії оголосив про українські гастролі

Пірожков приїде до України з хітами «Зачепила», «Алкоголічка»

Соцмережі вибухнули гнівом через рекламу концерту Артура Пірожкова

Російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Афіша, в якій йдеться про виступ відомого російського шоумена, рекламує хіти з промовистими назвами «Зачепила», «Алкоголічка» та інші новинки.

Концерт Олександра Ревви відбудеться 9 липня на терасі ресторанного комплексу Queen Kyiv.

У соціальних мережах українці активно відреагували на гастролі «брутального та епатажного мачо».

«Цей чувак – з Горлівки! І в нього точно є український паспорт».

з Горлівки! І в нього точно є український паспорт». «Пірожков – кореш зелі по КВК».

«Тому що в цій країні є попит на його продукт, якої б якості він не був».

«А ще це дуже низький смак... навіщо нам цей глум?»

«Інфекцію розносить».

Навіщо українцям такі низькопробні концерти – риторичне запитання.

Додамо, що російський виконавець Алішер Валєєв (Моргенштерн) позивається до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.

Нагадаємо, українські співачки Світлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.

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