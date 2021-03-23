У Франції судитимуть Ikea: компанію звинуватили у шпигунстві за своїми працівниками

Суд розгляне дії компанії в період із 2009 по 2012 рік

Перед судом мають постати 15 людей, зокрема колишні менеджери й керівники магазинів

Французьку філію шведської компанії Ikea звинуватили у використанні складної системи стеження за персоналом та тими, хто хоче отримати роботу. Зокрема, використовували послуги приватних детективів та поліцейських, пише The Guardian.

Перед судом постане Ikea France як юридична особа, а також кілька її колишніх керівників, яким загрожує в’язниця.

Схему стеження у 2012 році розкрили видання Le Canard Enchaîné і Mediapart. Правоохоронці почали розслідування після того, як профспілка Force Ouvrière подала юридичну скаргу.

Прокурори кажуть, що Ikea France створила «шпигунську систему» у Франції, збираючи інформацію про приватне життя сотень чинних і майбутніх співробітників, включаючи конфіденційну інформацію про судимості.

Після викриття компанія звільнила чотирьох керівників, але Ikea France, у якій працює 10 000 людей, досі загрожує штраф у розмірі до 3,75 мільйона євро.

Перед судом мають постати 15 людей, зокрема колишні менеджери й керівники магазинів, а також чотири співробітники поліції, яких звинувачують у передачі конфіденційної інформації. За деякими звинуваченнями їм загрожує до 10 років в’язниці.

За версією прокуратури, в основі системи стеження стояв Жан-Франсуа Періс, колишній директор з управління ризиками Ikea France. Він нібито регулярно відправляв списки імен приватним детективам, яким могли платити до 600 тисяч євро. Суд розгляне дії компанії в період із 2009 по 2012 рік.

Серед жертв стеження, наприклад, є співробітник компанії з Бордо, «який раніше був зразковим робітником, але раптово став протестувальником». Так компанія нібито намагалася з’ясувати, чи існує з його сторони «загроза екотероризму».

В іншому випадку директор з управління ризиками Ikea France хотів дізнатися, як співробітник може дозволити собі водити новенький кабріолет BMW.

Нагадаємо, 1 лютого магазин Ikea в Києві був офіційно відкритий за участю мера Віталія Кличка. Перший магазин шведського меблевого гіганта Ikea в Україні відкрився в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві.

Через великий інтерес до супермаркету адміністрація змушена була ввести попередній запис для бажаючих відвідати магазин. Ikea зробила самовивіз товарів платним.