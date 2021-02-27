Ikea зробила самовивіз товарів платним

В Києві працюють чотири пункту видачі замовлень

Вартість доставки у поштомати залишилася на тому ж рівні

Торговельна мережа з продажу меблів і товарів для дому Ikea зробила платним самовивезення товарів.

Вартість доставки до пунктів видачі замовлень до 30 кг становить ₴39, більш як 30 кг – ₴59.

Про це йдеться на сайті Ikea в Україні.

На сьогодні в Києві працюють чотири пункту видачі замовлень:

вул. Здолбунівська, 17 (ТЦ «Aшан Рів Гош»);

Кільцева дорога, 1В (ТЦ «Метро Кеш енд Керрі»);

вул. Берковецька, 6Д (ТРЦ «Lavina»);

проспект Степана Бандери, 36 (ТРЦ «Blockbuster Mall»).

При цьому вартість доставки в поштомати залишилася на рівні ₴39.

Нагадаємо, 1 лютого магазин Ikea в Києві був офіційно відкритий за участю мера Віталія Кличка.

Перший магазин шведського меблевого гіганта Ikea в Україні відкрився в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві.

Через великий інтерес до супермаркету адміністрація змушена була ввести попередній запис для бажаючих відвідати магазин.

При реєстрації потрібно вказати свій номер телефону. Коли в магазині звільняється місце, приходить SMS-повідомлення із запрошенням зайти.

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