Ikea зробила самовивіз товарів платним
Вартість доставки у поштомати залишилася на тому ж рівні
Торговельна мережа з продажу меблів і товарів для дому Ikea зробила платним самовивезення товарів.
Вартість доставки до пунктів видачі замовлень до 30 кг становить ₴39, більш як 30 кг – ₴59.
Про це йдеться на сайті Ikea в Україні.
На сьогодні в Києві працюють чотири пункту видачі замовлень:
- вул. Здолбунівська, 17 (ТЦ «Aшан Рів Гош»);
- Кільцева дорога, 1В (ТЦ «Метро Кеш енд Керрі»);
- вул. Берковецька, 6Д (ТРЦ «Lavina»);
- проспект Степана Бандери, 36 (ТРЦ «Blockbuster Mall»).
При цьому вартість доставки в поштомати залишилася на рівні ₴39.
Нагадаємо, 1 лютого магазин Ikea в Києві був офіційно відкритий за участю мера Віталія Кличка.
Перший магазин шведського меблевого гіганта Ikea в Україні відкрився в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві.
Через великий інтерес до супермаркету адміністрація змушена була ввести попередній запис для бажаючих відвідати магазин.
При реєстрації потрібно вказати свій номер телефону. Коли в магазині звільняється місце, приходить SMS-повідомлення із запрошенням зайти.