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    Ikea зробила самовивіз товарів платним

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    В Києві працюють чотири пункту видачі замовлень - Ikea зробила самовивіз товарів платним
    В Києві працюють чотири пункту видачі замовлень

    Вартість доставки у поштомати залишилася на тому ж рівні

    Торговельна мережа з продажу меблів і товарів для дому Ikea зробила платним самовивезення товарів.

    Вартість доставки до пунктів видачі замовлень до 30 кг становить ₴39, більш як 30 кг – ₴59.

    Про це йдеться на сайті Ikea в Україні.

    На сьогодні в Києві працюють чотири пункту видачі замовлень:

    • вул. Здолбунівська, 17 (ТЦ «Aшан Рів Гош»);
    • Кільцева дорога, 1В (ТЦ «Метро Кеш енд Керрі»);
    • вул. Берковецька, 6Д (ТРЦ «Lavina»);
    • проспект Степана Бандери, 36 (ТРЦ «Blockbuster Mall»).

    При цьому вартість доставки в поштомати залишилася на рівні ₴39.

    Нагадаємо, 1 лютого магазин Ikea в Києві був офіційно відкритий за участю мера Віталія Кличка.

    Перший магазин шведського меблевого гіганта Ikea в Україні відкрився в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві.

    Через великий інтерес до супермаркету адміністрація змушена була ввести попередній запис для бажаючих відвідати магазин.

    При реєстрації потрібно вказати свій номер телефону. Коли в магазині звільняється місце, приходить SMS-повідомлення із запрошенням зайти.

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    Теги: Київ торгівля магазин IKEA
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