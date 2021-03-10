Коли з’явиться перша електрична вантажівка Tesla

Тягач Tesla Semi проходить фінальні випробування

Ще у 2017 році Ілон Маск презентував свою першу електричну вантажівку – Tesla Semi. Новинка наробила багато галасу. Але у продажу не з’явилася і досі. Тож постає питання: коли тягач від Маска вже з’явиться на дорогах?

Судячи з останніх відео, це відбудеться зовсім скоро. Нещодавно в мережі з’явилися ролики з випробувального полігону Tesla, який знаходиться поруч з головним підприємством компанії у Фремонті, США.

На кадрах Tesla Semi пересувається по треку. Імовірно, електричний тягач проходить фінальні випробування перед початком серійного виробництва. Попереду новинки рухається електрокар Model Y, з якого ведеться зйомка.

Завдяки відео можна розглянути дизайн електричної вантажівки. В вочевидь, саме з таким екстер'єром надійдуть в продаж перші серійні моделі.

Tesla Semi

За попередніми даними, Tesla Semi має встати на конвеєр вже в липні 2021 року. Потім інженери планують випуск базових версій електричних тягачів, в яких не передбачено спального місця. До кінця року компанія збирається зібрати близько 2 500тягачів. А вже у 2022 році обсяг виробництва повинен скласти до 10 000 моделей.

За словами Ілона Маска, Semi зможе проїжджати на одному заряді акумуляторної батареї до 1000 кілометрів. Завдяки чотирьом електромоторам, до «сотні» електричний тягач з 40-тонним причепом зможе розганятися за 20 секунд.