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    Маск пояснив, чому Starship вибухнув після вдалої посадки

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    SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс - Маск пояснив, чому Starship вибухнув після вдалої посадки
    SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс

    Після посадки Starship загорівся

    Засновник SpaceX Ілон Маск через тиждень після випробування корабля Starship пояснив, чому той вибухнув. Причиною став витік гелію в двигун при приземленні.

    Про це Маск написав у Twitter.

    За його словами, через часткове потрапляння гелію з паливного бака двигуну SN10 не вистачало потужності, що призвело до поломки опор на швидкості 10 м/с і частини нижній частині оболонки.

    «Множинні виправлення (робимо, – ред.) в роботі для SN11 (наступного прототипу Starship, – ред.)», – написав Маск.

    Нагадаємо, 3 березня SpaceX провела запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс.

    У кінці випробування корабель успішно сів. Цю успішну посадку SpaceX змогла зробити з третьої спроби. До цього два кораблі розбилися. Після посадки Starship загорівся. Через кілька хвилин корабель вибухнув.

    Теги: корабель Ілон Маск Twitter SpaceX
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