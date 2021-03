Маск пояснив, чому Starship вибухнув після вдалої посадки

Засновник SpaceX Ілон Маск через тиждень після випробування корабля Starship пояснив, чому той вибухнув. Причиною став витік гелію в двигун при приземленні.

Про це Маск написав у Twitter.

За його словами, через часткове потрапляння гелію з паливного бака двигуну SN10 не вистачало потужності, що призвело до поломки опор на швидкості 10 м/с і частини нижній частині оболонки.

«Множинні виправлення (робимо, – ред.) в роботі для SN11 (наступного прототипу Starship, – ред.)», – написав Маск.

Just prior to SN11 being placed onto the launch mount, SpaceX employees lowered down each and every landing leg. Testing them, so unlike during the SN10 flight; they will hopefully deploy properly this time. pic.twitter.com/LJVl6zpnmo