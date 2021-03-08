SpaceX готується запустити на орбіту чергову партію супутників Starlink

Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1203 космічних апаратів

Запуск планується здійснити 9 березня

Американська компанія SpaceX планує запустити на орбіту важку ракету-носій Falcon 9 з новою партією з 60 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запуск планується здійснити з 40-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) 9 березня о 21:55 за часом Східного узбережжя США.

Це буде 21-й вихід на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink.

Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1203 космічних апаратів. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 4 березня.

Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска запускатиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска – Starship, який наразі тестують.

Нагадаємо, 4 березня, засновник SpaceX Ілон Маск ніяк не відреагував на вибух корабля Starship в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.

До слова, SpaceX скасувала запуск ракети-носія за півтори хвилини до старту.

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