SpaceX готується запустити на орбіту чергову партію супутників Starlink
Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1203 космічних апаратів
Запуск планується здійснити 9 березня
Американська компанія SpaceX планує запустити на орбіту важку ракету-носій Falcon 9 з новою партією з 60 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Запуск планується здійснити з 40-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) 9 березня о 21:55 за часом Східного узбережжя США.
Це буде 21-й вихід на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink.
Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1203 космічних апаратів. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 4 березня.
Нагадаємо, 4 березня, засновник SpaceX Ілон Маск ніяк не відреагував на вибух корабля Starship в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.
До слова, SpaceX скасувала запуск ракети-носія за півтори хвилини до старту.