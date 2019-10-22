Імпічмент Трампа: повірений США у справах України Тейлор дав свідчення



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Конгресмени отримали від Тейлора більше відповідей, ніж запитань

Голова дипломатичної місії Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Так, за словами Тейлора, посол США в Європейському союзі Гордон Сондленд сказав йому, що воєнна допомога Україні могла бути частково припинена через те, що Україна публічно оголосила про розслідування, яке допоможе президенту Дональду Трампу в політичному плані.

У вступному виступі Тейлор заявив, що він і Сондленд говорили телефоном про те, чому допомога Україні була заморожена, і Сондленд послався на необхідність почати розслідування.

Сондленд сказав Тейлору, що розслідування потенційно включає участь України в американських виборах 2016 року, а також енергетичну компанію Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента Джо Байдена Хантер Байден.

Крім розслідувань, Сондленд повідомив, що допомога могла бути заморожена, тому що Євросоюз не надавав Україні достатню допомогу, а також через процвітання корупції в цілому.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

Як повідомлялось раніше, посол Сполучених Штатів Америки в ЄС Гордон Сондленд виступив за зачиненими дверми перед комітетом Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

Нагадаємо, міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.