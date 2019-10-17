Імпічмент Трампа: постпред США в ЄС Сондленд дає свідчення в Конгресі



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Постійний представник США в ЄС Гордон Сондленд

Слухання проходять за зачиненими дверима

Постійний представник США в ЄС Гордон Сондленд дає свідчення на закритих слуханнях Палати представників у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це у четвер повідомляє NBCnews.

Показання Сондленда мають особливу важливість, оскільки виявлено смс-листування, і слова інших свідків вказують на те, що він грав ключову роль у діалозі з Україною, який ліг в основу розслідування.

Сондленду, чиє ім'я згадувалося в доповідній записці інформатора з розвідки, напевно будуть задавати питання про листування, що вказує, що він разом з двома іншими дипломатами намагався просувати інтереси президента Дональда Трампа і його особистого адвоката Руді Джуліані.

У повідомленнях дипломати обговорювали домовленість, відповідно до якої президенту України Володимиру Зеленському обіцяли організувати візит у Білий дім в обмін на публічну заяву про те, що Україна почне розслідування з приводу президентських виборів 2016 року в США і діяльності газової компанії Burisma.

Згідно з запискою Сондленда, яка є в розпорядженні NBC News, він має намір заявити, що Джуліані сказав йому, що Трамп хотів, аби новий уряд України провів розслідування у справі про передбачуване втручання у вибори 2016 року, а також у справі компанії Burisma.

Сондланд розповість про те, що Джуліані нібито переконав українців розслідувати справу про злом комп'ютерних серверів Демократичного національного комітету в 2016 році.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сондленд має намір повідомити Конгресу, що президент Трамп у телефонній розмові передав йому текст повідомлення, у якому заперечував угоду «послуга за послугу» з Україною, проте посол не впевнений, що Трамп тоді говорив йому правду.

Нагадаємо, в Конгрес США для дачі показань про телефонній розмові президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського викликають щонайменше, п’ять нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників адміністрації США.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».