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    У світі

    Імпічмент Трампа: постпред США в ЄС Сондленд дає свідчення в Конгресі

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    Постійний представник США в ЄС Гордон Сондленд - Імпічмент Трампа: постпред США в ЄС Сондленд дає свідчення в Конгресі
    Постійний представник США в ЄС Гордон Сондленд

    Слухання проходять за зачиненими дверима

    Постійний представник США в ЄС Гордон Сондленд дає свідчення на закритих слуханнях Палати представників у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

    Про це у четвер повідомляє NBCnews.

    Показання Сондленда мають особливу важливість, оскільки виявлено смс-листування, і слова інших свідків вказують на те, що він грав ключову роль у діалозі з Україною, який ліг в основу розслідування.

    Сондленду, чиє ім'я згадувалося в доповідній записці інформатора з розвідки, напевно будуть задавати питання про листування, що вказує, що він разом з двома іншими дипломатами намагався просувати інтереси президента Дональда Трампа і його особистого адвоката Руді Джуліані.

    У повідомленнях дипломати обговорювали домовленість, відповідно до якої президенту України Володимиру Зеленському обіцяли організувати візит у Білий дім в обмін на публічну заяву про те, що Україна почне розслідування з приводу президентських виборів 2016 року в США і діяльності газової компанії Burisma.

    Згідно з запискою Сондленда, яка є в розпорядженні NBC News, він має намір заявити, що Джуліані сказав йому, що Трамп хотів, аби новий уряд України провів розслідування у справі про передбачуване втручання у вибори 2016 року, а також у справі компанії Burisma.

    Сондланд розповість про те, що Джуліані нібито переконав українців розслідувати справу про злом комп'ютерних серверів Демократичного національного комітету в 2016 році.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Сондленд має намір повідомити Конгресу, що президент Трамп у телефонній розмові передав йому текст повідомлення, у якому заперечував угоду «послуга за послугу» з Україною, проте посол не впевнений, що Трамп тоді говорив йому правду.

    Нагадаємо, в Конгрес США для дачі показань про телефонній розмові президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського викликають щонайменше, п’ять нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників адміністрації США.

    Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

    Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    ЄС США вибори Дональд Трамп посол розслідування Україна імпічмент Рудольф Джуліані Українагейт
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