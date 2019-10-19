Міненерго США відмовилося надавати документи щодо імпічменту Трампа



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Президент США Дональд Трамп Фото: The White House

Конгресмени з Демократичної партії просили міністра енергетики Перрі передати документи, що стосуються зустрічей із владою України

Міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву представника відомства Меліси Бурнінсон.

«Навіть якщо б розслідування було дійсно дозволено, більша частина інформації, запитуваної в порядку денному, складається з конфіденційних повідомлень виконавчої влади, які потенційно захищені виконавчою привілегією і вимагають ретельного аналізу, щоб переконатися, що така інформація не розкривається неналежним чином», – йдеться в заяві.

У листі Бурнінсон також зазначається, що згідно з рішенням Верховного суду США у комітету палати при розслідуванні не може бути тих же повноважень, що і у Палати представників.

Конгресмени з Демократичної партії в рамках розслідування у справі можливого імпічменту Трампа раніше просили міністра енергетики Ріка Перрі передати документи, що стосуються зустрічей із владою України.

Пізніше, 17 жовтня, стало відомо про відставку Перрі. За його словами, таке рішення не пов’язане з його участю в політиці адміністрації США на українському напрямку, яка стала предметом уваги в контексті розслідування щодо імпічменту.

Як повідомлялося, відставка міністра енергетики США Ріка Перрі не пов’язана з Україною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує висунути нинішнього заступника міністра енергетики Дена Бройлета на заміну Ріка Перрі, який очолював це міністерство й також неофіційно відповідав за український напрям політики американської адміністрації.