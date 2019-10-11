Йованович звинуватила Трампа у тиску з метою її звільнення



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Марі Йованович дала свідчення в Конгресі Фото: The Washington Post

Йованович розповіла про критику з боку адвоката Трампа Рудольфа Джуліані

Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

Про це повідомляє The Washington post.

11 жовтня експосол дала свідчення на закритих слуханнях щодо імпічменту Трампа у комітеті з розвідки та іноземних справ Палати Представників Конгресу.

За даними видання, Йованович сказала конгресменам, що її відставка з посади посла в Україні стала наслідком тиску Трампа та Держдепу США.

За словами експосла другий за рангом чиновник Держдепу повідомив їй, що вона «не зробила нічого поганого», але Трамп втратив довіру до неї, й з літа 2018-го Держдеп чинив тиск на неї, поки весною вона не покинула посаду.

Також Йованович розповіла про критику з боку адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, який звинувачував її в образах президента та спробах захистити колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина.

Йованович відкидає ці звинувачення і вважає, що її відсторонили від посади через «необґрунтовані та брехливі заяви людей з явно сумнівними мотивами».

Також вона допускає, що партнери Джуліані могли опинитися перед «фінансовою загрозою» через її антикорупційні зусилля в Україні.

Експосол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.

Як відомо, за інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп наполягав на відкликанні посла в Україні Марі Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані.

Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».