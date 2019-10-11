Йованович звинуватила Трампа у тиску з метою її звільнення
Йованович розповіла про критику з боку адвоката Трампа Рудольфа Джуліані
Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.
Про це повідомляє The Washington post.
11 жовтня експосол дала свідчення на закритих слуханнях щодо імпічменту Трампа у комітеті з розвідки та іноземних справ Палати Представників Конгресу.
За даними видання, Йованович сказала конгресменам, що її відставка з посади посла в Україні стала наслідком тиску Трампа та Держдепу США.
За словами експосла другий за рангом чиновник Держдепу повідомив їй, що вона «не зробила нічого поганого», але Трамп втратив довіру до неї, й з літа 2018-го Держдеп чинив тиск на неї, поки весною вона не покинула посаду.
Також Йованович розповіла про критику з боку адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, який звинувачував її в образах президента та спробах захистити колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина.
Йованович відкидає ці звинувачення і вважає, що її відсторонили від посади через «необґрунтовані та брехливі заяви людей з явно сумнівними мотивами».
Також вона допускає, що партнери Джуліані могли опинитися перед «фінансовою загрозою» через її антикорупційні зусилля в Україні.
Експосол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.
Як відомо, за інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп наполягав на відкликанні посла в Україні Марі Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані.
Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.
Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.
Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».