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    Йованович звинуватила Трампа у тиску з метою її звільнення

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    Марі Йованович дала свідчення в Конгресі - Йованович звинуватила Трампа у тиску з метою її звільнення
    Марі Йованович дала свідчення в Конгресі
    Фото: The Washington Post

    Йованович розповіла про критику з боку адвоката Трампа Рудольфа Джуліані

    Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках,  заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

    Про це повідомляє The Washington post.

    11 жовтня експосол дала свідчення на закритих слуханнях щодо імпічменту Трампа у комітеті з розвідки та іноземних справ Палати Представників Конгресу.

    За даними видання, Йованович сказала конгресменам, що її відставка з посади посла в Україні стала наслідком тиску Трампа та Держдепу США.

    За словами експосла другий за рангом чиновник Держдепу повідомив їй, що вона «не зробила нічого поганого», але Трамп втратив довіру до неї, й з літа 2018-го Держдеп чинив тиск на неї, поки весною вона не покинула посаду.

    Також Йованович розповіла про критику з боку адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, який звинувачував її в образах президента та спробах захистити колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина.

    Йованович відкидає ці звинувачення і вважає, що її відсторонили від посади через «необґрунтовані та брехливі заяви людей з явно сумнівними мотивами».

    Також вона допускає, що партнери Джуліані могли опинитися перед «фінансовою загрозою» через її антикорупційні зусилля в Україні.

    Експосол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.

    Як відомо, за інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп наполягав на відкликанні посла в Україні Марі Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані.

    Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    США Дональд Трамп відставка чиновник посол імпічмент Марі Йованович президент Майк Помпео
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