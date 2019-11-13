Імпічмент Трампа: Тейлор в Конгресі пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор

Тейлор нагадав, що українці були віроломно атаковані Росією, яка й досі продовжує свою збройну агресію проти України

Оборонна підтримка Сполученими Штатами України, яка захищає демократичні цінності від агресії РФ, є також національним інтересом США, тому рішення Трампа зупинити її задля політичної вигоди на виборах було безглуздим.

Про це заявив під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор.

«Україна є важливою для національної безпеки США. У той час, як Україна є найбільшою за територією державою в Європі, вона є молодою демократією, яка бореться за приєднання до Євросоюзу і покладається на Сполучені Штати», - наголосив Тейлор під час відповідей на запитання законодавців.

Він нагадав, що українці були віроломно атаковані Росією, яка й досі продовжує свою збройну агресію проти України.

«Якщо ми віримо в принципи суверенітету націй, що є основою нашої безпеки та безпеки наших союзників і друзів, якщо ми віримо, що країни повинні самі вирішувати, кого мати в союзниках в економічній, політичній площині та у сфері безпеки, ми повинні підтримувати Україну в її протистоянні агресивному сусіду»,- підкреслив американський дипломат.