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    Імпічмент Трампа: Тейлор в Конгресі пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні

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    Повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор - Імпічмент Трампа: Тейлор в Конгресі пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні
    Повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор

    Тейлор нагадав, що українці були віроломно атаковані Росією, яка й досі продовжує свою збройну агресію проти України

    Оборонна підтримка Сполученими Штатами України, яка захищає демократичні цінності від агресії РФ, є також національним інтересом США, тому рішення Трампа зупинити її задля політичної вигоди на виборах було безглуздим.

    Про це заявив під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор.

    «Україна є важливою для національної безпеки США. У той час, як Україна є найбільшою за територією державою в Європі, вона є молодою демократією, яка бореться за приєднання до Євросоюзу і покладається на Сполучені Штати», - наголосив Тейлор під час відповідей на запитання законодавців.

    Він нагадав, що українці були віроломно атаковані Росією, яка й досі продовжує свою збройну агресію проти України.

    «Якщо ми віримо в принципи суверенітету націй, що є основою нашої безпеки та безпеки наших союзників і друзів, якщо ми віримо, що країни повинні самі вирішувати, кого мати в союзниках в економічній, політичній площині та у сфері безпеки, ми повинні підтримувати Україну в її протистоянні агресивному сусіду»,- підкреслив американський дипломат.

    Тейлор також звернув увагу, що і республіканські, і демократичні адміністрації в США впродовж майже трьох десятиліть підтримували Україну, а Конгрес запровадив суттєві санкції проти Росії, яка окупувала частину української території.

    Він також пояснив на прохання конгресменів, чому в листуванні з послом Гордоном Сондлендом назвав «божевільною» ідею кабінету Трампа зупинити надання військової допомоги Україні в обмін на початок розслідування проти Байденів.

    «Через те, що оборонна допомога є вкрай важливою для України, а також для наших національних інтересів, затримка цієї допомоги без обґрунтованих причин – за винятком допомоги власній політичній кампанії – є безглуздою. Це було контрпродуктивно для всього, що ми намагалися зробити (у відносинах з Україною – ред.). Це було нелогічним, не піддавалося поясненням і було божевільним», - наголосив Тейлор.

    Як повідомляв Главком, 13 листопада в Палаті представників проходять перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

     

    США Дональд Трамп розслідування Україна імпічмент Вільям Тейлор
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