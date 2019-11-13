У Конгресі США стартували публічні слухання про імпічмент Трампа трансляція



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Президент США Дональд Трамп

Першим буде свідчити Вільям Тейлор, який раніше висловлював занепокоєність тим, як проводилась політика США щодо України

В середу, 13 листопада розпочався етап відкритих для преси свідчень в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа. Свідчення, що стосуватимуться можливого тиску адміністрації США на владу в Україні транслюються на американському телебаченні.

Телевійзійні мережі ABC, CBS, NBC та PBS оголосили, що змінять регулярну програму, для того, щоб повідомляти про слухання у середу та п'ятницю. Fox News, MSNBC, CNN та C-SPAN слідкуватимуть за слуханнями в прямому ефірі.

Відкриті свідчення в рамках процедури імпічменту американського президента зазвичай транслюють основні мережі в прямому ефірі. Так було під час процедури імпічменту Білла Клінтона та Річарда Ніксона. Однак, зауважують оглядачі, тепер, в епоху смартфонів та інтернету, не лише американські глядачі, але і глядачі в усьому світі зможуть стежити за їх перебігом.

Етап публічних свідчень відкрили дипломати, які перебувають на держслужбі тривалий час, працювали за часів президентів як від Республіканської, так і від Демократичної партій і мають гарну репутацію як держслужбовці та патріоти. Починаючи з середи перед американськими законодавцями мають свідчити очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор, колишня посол США в Україні Марі Йованович та заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Ці свідки вже виступали перед комітетами Палати представників США за зачиненими дверима і тому американські законодавці не очікують отримати нової інформації. Все ж відкритий етап слухань важливий, адже є нагодою для прибічників імпічменту президента схилити думку громадськості на свій бік. Демократи, які контролюють більшість в Палаті представників Конгресу США сподіваються задати тон слуханням і відхилити зауваження критиків процедури імпічменту, які називають розслідування надуманим.

Під час проведення відкритих свідчень, варто очікувати на акції від політичних партій, намагань зірвати свідчення, зауважують місцеві ЗМІ.

Першим буде свідчити Вільям Тейлор, який раніше висловлював занепокоєність тим, як проводилась політика США щодо України, зокрема, наголошував на наявності неофіційного каналу відносин. «Гадаю, це божевільно утримувати безпеку допомогу, що отримати допомогу у політичній кампанії, - йдеться в одному з повідомлень Тейлора до інших дипломатів США.

Кент, який в Державному департаменті, серед іншого, опікувався і Україною, може надати інформацію про зусилля спрямовані на заплямування репутації колишньої посла США до України Марі Йованович. Йованович також може розповісти у відкритому режимі про те, як вона дізналась про дії, спрямовані проти неї.

Очікується, що Республіканська партія також запропонує свідків зі свого боку. Ними може бути колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, або колишні посадовці Білого дому. Республіканці також пропонують заслухати свідчення викривача, який подав скаргу, що стала центральним елементом розслідування стосовно імпічменту, а також сина віце-президента США Гантера Байдена, якому закидають невідповідну роль в українській компанії «Бурізма». Однак, демократи можуть заблокувати ці свідчення. Так, голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф висловився проти того, щоб заслуховувати викривача та сина Байдена.

Комітети Палати представників США проводять розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.