Радники Зеленського збрехали про загиблих на Донбасі братів



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Крайній праворуч - Андрій Єрмак. Другий ліворуч - Вільям Тейлор.



Фото: mil.gov.ua

Брати Єрмака і Новікова живі та продовжують захищати Батьківщину

Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими.

Про це лейтенант запасу ЗСУ Орест Каракевич заявив під час брифінгу у Верховній Раді, передає Еспресо.

«Ми провели своє розслідування по заявах пана Єрмака і Новікова, що їхні рідні брати були вбиті на Донбасі внаслідок війни. Я одразу зайшов на сторінку до Дениса Єрмака і виявив, що він живий. Зокрема, 1 листопада цього року запостив фото Айдару. Ми з ним перетинались у 2015 році, у батальйоні Айдар. Він там не служив, служив в іншому підрозділі. Патріотично настроєний, до нього немає претензій. Факт - він живий», - заявив Каракевич.

За його словами, Ігор Новіков особисто написав коментар до посту Романа Кулика, що його брат живий, знаходиться в лавах ЗСУ і захищає незалежність України: «Брат, слава богу, живий та продовжує захищати Батьківщину. Вважаю, що пан Тейлор обов'язково це ще прокоментує».

«Факт в тому, що в обох брати цілі й неушкоджені. Виявляється, що вони збрехали представникам США на цю тему», - наголосив військовий.

«Пан Єрмак вводить в оману наших міжнародних партнерів, розповідаючи, що в Україні відбувається громадянський конфлікт. Поважні дипломати посольства США Тейлор і Волкер під присягою в Конгресі дають свідчення, що радник президента України сповідує ідею, що це Україна розв'язала війну», - додала екс-міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз.

Конгрес опублікував свідчення тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Там він переповідає слова свого колеги Волкера про те, що Єрмак і Новіков звинуватили Порошенка у загибелі або травмуванні їхніх братів на Донбасі:

«Так, посол Волкер розповів пану Єрмаку та містеру Новікову, іншому українцю, що добре було б не розслідувати діяльність попереднього резидента Петра Порошенка. Знаєте, треба йти вперед, а не переслідувати Порошенка. ... І на цьому обіді і пан Єрмак, і пан Новіков вийняли свої мобільні телефони та показали фотографії рідних родичів, один був братом, і один був двоюрідним братом, якого вбили або поранили на сході. І вони показали це Курту і мені, і вони сказали: «Порошенко відповідає за це».

Також нагадаємо, що Єрмак вже звинуватив Держдеп США у брехні. Він заявив, що ніколи не називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі, а тільки обговорював під час спілкування з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором та колишнім спецпредставником Держдепу США з України Куртом Волкером можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів.

Нагадаємо, особистий помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак є хрещеним батьком сина народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

Як повідомлялося, помічник президента України Андрій Єрмак веде бізнес з росіянином, який має зв’язки із російською владною верхівкою.



