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    Думки вголос

    Епічний факап Зе-команди: Андрій Єрмак звинуватив Держдеп США в брехні

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    • Розсилка
    Найбільш очевидний перший крок, щоб хоч якось зам'яти скандал: звільнити Єрмака - Епічний факап Зе-команди: Андрій Єрмак звинуватив Держдеп США в брехні
    Найбільш очевидний перший крок, щоб хоч якось зам'яти скандал: звільнити Єрмака

    Тепер Зеленському доведеться якось доводити Америці, що Єрмак не виконував його особисті розпорядження

    Під час закритих свідчень у Конгресі повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під присягою розповів про зустріч за участі Курта Волкера та радників Зеленського Андрія Єрмака і Ігоря Новікова - що останні вважають Порошенка винним у наслідках війни на Донбасі. На що А.Єрмаков в коментарі Інтерфакс-Україна заперечив: «Я ніколи не називав Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі. Ми з паном Волкером, паном Тейлором і паном Новіковим говорили про можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів, зокрема в армії».

    Якщо Тейлор сказав, що чув саме це, а Єрмак каже, що такого не казав - з точки зору дипломатії це означає тільки одне: Єрмак публічно звинуватив Тейлора в брехні. І не тільки особисто Тейлора: це були офіційні свідчення під присягою, тож звинувачення стосуються всього Держдепа США.

    Це черговий і дуже голосний факап команди Зеленського. Тепер Зеленському доведеться якось доводити Америці, що Єрмак не виконував його особисті розпорядження, коли виставляв Тейлора брехуном і порушником присяги - тобто, державним злочинцем (бо в Америці це справа підсудна і карана). І навряд поліграф поможе.

    Найбільш очевидний перший крок, щоб хоч якось зам'яти настільки епічний факап: звільнити Єрмака. А там вже пробувати вмовити США на хоч якийсь діалог.

    До речі, після отакого цілком ймовірно, що з боку США буде актуалізовано питання відставки Богдана через зв'язок з Коломойським.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США Володимир Зеленський Держдепартамент США Андрій Єрмак Вільям Тейлор
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