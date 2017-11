На Балі евакуювали 24 тисячі людей через виверження вулкану

26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження

Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.

Телеканал CNN з посиланням на місцеву владу повідомив, що стовп попелу піднімався на висоту 7600 метрів.

Місцевий аеропорт закрили. Там у момент виверження перебували близько 5 тисяч пасажирів.

Ряд авіакомпаній, зокрема, Virgin, KLM, Air Asia Malaysia і Jetstar, скасували свої рейси на Балі через виверження.

Airlines have been issued a "red warning" about the danger of volcanic ash in the skies close to Bali after Mount Agung emitted a thick plume of smoke reaching 4,000m (13,100 feet) #Bali #Balivolcano #volcano thanks to @BaliRecycling pic.twitter.com/tPPbIDAZE9