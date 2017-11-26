На Балі евакуювали 24 тисячі людей через виверження вулкану
- Вчора, 22:31
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Розсилка
26 листопада сталося друге за останній тиждень виверженняЧерез виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.
Телеканал CNN з посиланням на місцеву владу повідомив, що стовп попелу піднімався на висоту 7600 метрів.
Місцевий аеропорт закрили. Там у момент виверження перебували близько 5 тисяч пасажирів.
Ряд авіакомпаній, зокрема, Virgin, KLM, Air Asia Malaysia і Jetstar, скасували свої рейси на Балі через виверження.
holy gunung agung recorded 26 november 2017 by Bali Mount Agung Evacuees NGO #mountagung #GunungAgung #bali #indonesia #Balivolcano #volcano pic.twitter.com/OYqIGoWuzb— mark l chaves (@marklchaves) 26 листопада 2017 р.
Airlines have been issued a "red warning" about the danger of volcanic ash in the skies close to Bali after Mount Agung emitted a thick plume of smoke reaching 4,000m (13,100 feet) #Bali #Balivolcano #volcano thanks to @BaliRecycling pic.twitter.com/tPPbIDAZE9— Ticia Verveer- news (@Ticia_Verveer) 26 листопада 2017 р.
Зазначимо, що 26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження.
Останнє велике виверження Агунга сталося у 1963 році. Тоді загинули близько 1100 осіб, а ще десятки тисяч позбулися житла. Висота вулкана досягає 3142 м, глибина кратера — 200 метрів.
Нагадаємо, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.