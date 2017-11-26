На Балі евакуювали 24 тисячі людей через виверження вулкану

26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження

Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти. Телеканал CNN з посиланням на місцеву владу повідомив, що стовп попелу піднімався на висоту 7600 метрів. Місцевий аеропорт закрили. Там у момент виверження перебували близько 5 тисяч пасажирів. Ряд авіакомпаній,