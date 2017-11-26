  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Балі евакуювали 24 тисячі людей через виверження вулкану

    26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження
    Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти. Телеканал CNN з посиланням на місцеву владу повідомив, що стовп попелу піднімався на висоту 7600 метрів. Місцевий аеропорт закрили. Там у момент виверження перебували близько 5 тисяч пасажирів. Ряд авіакомпаній,
    • Вчора, 22:31
    • Розсилка
    Фото: Antara

    26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження

    Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.

    Телеканал CNN з посиланням на місцеву владу повідомив, що стовп попелу піднімався на висоту 7600 метрів.

    Місцевий аеропорт закрили. Там у момент виверження перебували близько 5 тисяч пасажирів.

    Ряд авіакомпаній, зокрема, Virgin, KLM, Air Asia Malaysia і Jetstar, скасували свої рейси на Балі через виверження.

    Зазначимо, що 26 листопада сталося друге за останній тиждень виверження.

    Останнє велике виверження Агунга сталося у 1963 році. Тоді загинули близько 1100 осіб, а ще десятки тисяч позбулися житла. Висота вулкана досягає 3142 м, глибина кратера — 200 метрів.

    Нагадаємо, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.

    стихійні лиха вулкан Індонезія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ