Як вивергається вулкан на Балі: фото та відео

Жителі острова відчувають землетруси низької інтенсивності

На індонезійському острові Балі відбувається виверження вулкану Агунг. Агенція, що здійснює спостереження за вулканами (Magma Indonesia), змінила колірний код небезпеки для авіації виверження вулкана з помаранчевого на червоний. Новий код означає, що «виверження неминуче призведе до значних викидів попелу в атмосферу, або виверження



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Фото: baliforum.ru Вулкан Агунг

Жителі острова відчувають землетруси низької інтенсивності

На індонезійському острові Балі відбувається виверження вулкану Агунг.

Агенція, що здійснює спостереження за вулканами (Magma Indonesia), змінила колірний код небезпеки для авіації виверження вулкана з помаранчевого на червоний. Новий код означає, що «виверження неминуче призведе до значних викидів попелу в атмосферу, або виверження відбувається зі значним викидом попелу в атмосферу».

Як повідомляють очевидці, на поверхнях на острові спостерігається випадіння попелу. Також жителі острова відчувають землетруси низької інтенсивності.

Зазначимо, у суботу відбулося фреатичне виверження (вихід пари) вулкану Агунг. Це сталося вдруге за останній тиждень. Повідомлень про магматичне виверження поки не надходило.

Нагадаємо, виверження Агунга на острові очікували від середини вересня. Наприкінці вересня на Балі евакуювали понад 120 тисяч людей. Невдовзі вони повернулися додому, однак вулкан залишається активним.

Востаннє виверження вулкану Агунг було в 1963 році. Тоді на Балі загинули більше 1100 людей.

24 листопада вулкан викинув стовп попелу та диму висотою понад 700 м від кратера.

У ніч на неділю, 26 листопада, вулкан Агунг викинув стовп диму та попелу близько трьох тисяч метрів заввишки.