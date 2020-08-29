Іноземні партнери вимагають від білоруських банків дострокового повернення кредитів

Банки можуть не отримати на залучення кредитів з-за кордону

Банки можуть не отримати на залучення кредитів з-за кордону

Банки мають заборгованість перед іноземцями на суму $ 4,383 млрд

«Довіра до можливостей луканомікі – на нулі», – зазначає видання.

«Луканомікою» білоруські опозиційні видання та автори називають вибудувану режимом Лукашенка модель економіки країни.

Станом на 1 серпня банківський сектор Білорусі мав кредитну заборгованість перед іноземцями на суму $ 4,383 млрд. Ці ресурси використовувалися для фінансування «модернізації» державних підприємств.

«Ще зовсім недавно Нацбанк орієнтував банки на залучення «дешевих і довгих» кредитів з-за кордону. Тепер може не бути жодних», – наголошує портал.