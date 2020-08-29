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    Іноземні партнери вимагають від білоруських банків дострокового повернення кредитів

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    <span>&nbsp;Банки можуть не отримати на залучення кредитів з-за кордону</span> - Іноземні партнери вимагають від білоруських банків дострокового повернення кредитів
     Банки можуть не отримати на залучення кредитів з-за кордону

    Банки мають заборгованість перед іноземцями на суму $ 4,383 млрд

    Джерела в фінансовому секторі повідомляють, що іноземні банки почали вимагати від білоруських банків дострокове повернення ресурсів, отриманих в межах іноземних кредитних ліній. Про це з посиланням на портал «Хартыя'97» передає «Еспресо.TV».

    «Довіра до можливостей луканомікі – на нулі», – зазначає видання.

    «Луканомікою» білоруські опозиційні видання та автори називають вибудувану режимом Лукашенка модель економіки країни.

    Станом на 1 серпня банківський сектор Білорусі мав кредитну заборгованість перед іноземцями на суму $ 4,383 млрд. Ці ресурси використовувалися для фінансування «модернізації» державних підприємств.

    «Ще зовсім недавно Нацбанк орієнтував банки на залучення «дешевих і довгих» кредитів з-за кордону. Тепер може не бути жодних», – наголошує портал.

    Нагадаємо, що Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business.
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