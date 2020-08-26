Банк «Аркада» визнаний неплатоспроможним: стали відомі подробиці (відео)



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Понад 90% вкладників банку «Аркада» отримають вклади в повному обсязі

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення банку «Аркада» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального встановленого рівня.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві. У 2019 році «Аркада» надав зазначену нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов’язаною з банком компанією-забудовником. На момент укладання кредитного договору оціночна вартість будівлі становила понад 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку).

Кредитор через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на цю будівлю. У зв’язку з цим банк відобразив списання з балансу зазначеного об’єкта нерухомості. У результаті капітал банку впав нижче нормативного рівня та став від’ємний.

«Національний банк, вивчивши матеріали про переоформлення права власності на об’єкт (договір застави, кредитний договір та додатки до нього), звернувся до Національної поліції України із заявою з приводу неправомірних дій посадових осіб банку та проханням зберегти зазначену нерухомість. Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, зважаючи на зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня», - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Понад 90% вкладників АТ АКБ «Аркада» (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У Нацбанку зазначили, що виведення банку «Аркада» з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК «Еврика» та ЖК «Патріотика».

«Нагляд за діяльністю забудовників поза межами компетенції Національного банку. Тому Національний банк неодноразово звертався до відповідних компетентних органів щодо проблемних питань, пов’язаних з будівельними роботами та їхньою затримкою», - повідомили в НБУ.

Розпочався онлайн-брифінг щодо ситуації навколо банку «Аркада».

У прес-брифінгу беруть участь представники Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Київської міської державної адміністрації, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України.

Раніше стало відомо, що Нацбанк відніс банк «Аркада» до категорії проблемних і запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку.