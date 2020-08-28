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    Економіка та фінанси

    Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business

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    Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business - Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business
    Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business

    У СБ готові виправити вже опубліковані дані щодо країн, які найбільше постраждали від порушень

    Світовий банк (ВБ) прийняв рішення про призупинення публікацій рейтингу Doing Business. Зроблено це у зв'язку з проведенням перевірки, яка повинна дати оцінку порушенням при складанні рейтингів, які публікувалися раніше.

    Про це йдеться в заяві СБ.

    «Був відзначений ряд порушень, які стосуються змін даних у звітах Doing Business - 2018 і Doing Business - 2020 року, опублікованих в жовтні 2017 і 2019 років (відповідно). Зміни в даних не узгоджуються з методологією Doing Business», - підкреслюється в повідомленні.

    Аналітики готові виправити раніше опубліковані дані щодо країн, які найбільше постраждали від порушень.

    «Рада виконавчих директорів Світового банку було проінформована про ситуацію, як і влади країн, які найбільше постраждали від допущених порушень (при зборі) даних», - зазначили у СБ.

    Для контролю і захисту цілісності даних буде проведено незалежний аудит збору і аналізу даних. Про які порушення йдеться, не повідомляється.

    Відзначимо, рейтинг Doing Business відображає умови для ведення бізнесу в різних країнах світу.

    Світовий банк рейтинг аудит
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