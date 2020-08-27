Банк «Аркада» виставлено на продаж



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Центральний офіс банку «Аркада» в Києві, поруч з метро Хрещатик

Оголошено відкритий конкурс на виведення з ринку банку «Аркада»

Фонд гарантування вкладів фізосіб повідомив про початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку банку «Аркада». Про це повідомляється на сайті фонду 26 серпня.

ФГВФО пропонує наступні способи виведення з ринку неплатоспроможного банку:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення і продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

У фонді уточнили, що відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком України до переліку попередньо кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу.

«Банки, попередньо кваліфіковані особи, які планують взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з метою їх допуску до участі у відкритому конкурсі, повинні подати до Фонду документи, визначені умовами відкритого конкурсу», - додали в фонді.

Раніше фонд ввів в банк «Аркада» тимчасову адміністрацію строком на місяць - до 26 вересня. Це сталося після того, як НБУ визнав банк неплатоспроможним у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

Підприємство «Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.