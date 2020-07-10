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    Інспектори ОБСЄ нарахували 1300 обстрілів із забороненої зброї на Донбасі

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    Інспектори ОБСЄ нарахували 1300 обстрілів із забороненої зброї на Донбасі

    Місія ОБСЄ опублікувала звіт про порушення режиму тиші в період з 4 квітня до 20 червня

    Моніторингова місія ОБСЄ з 4 квітня до 20 червня зафіксувала на Донбасі понад 1300 порушень режиму тиші із застосуванням зброї, яка мала б бути відведена, згідно з Мінськими домовленостями, повідомив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

    Як повідомила пресслужба організації, виступаючи під час вчорашнього засідання Постійної ради ОБСЄ, Чевік закликав сторони конфлікту вжити заходів і перетворити свої політичні обіцянки в дії.

    «Місія відзначила п’ятикратне збільшення військового обладнання, розташованого поблизу лінії контакту, в тому числі в житлових районах і поблизу них. Періоди посиленої напруженості супроводжувалися сплесками насильства, що призводило до зростання жертв серед цивільного населення. У звітному періоді місія підтвердила 26 цивільних жертв, 21 з них – внаслідок обстрілів», – сказав голова місії. 

    За його словами, за цей же період у результаті обстрілів були пошкоджені 40 громадських і приватних об’єктів, зокрема, школи, церкви, будинки.

    Чевік закликав сторони відвести зброю і позиції, розташовані в житлових районах і поблизу них, з обох сторін лінії контакту.

    Він також звернув увагу на те, що свобода пересування членів місії на непідконтрольних територіях за останні кілька місяців все більше обмежується, а вони самі і їхнє майно стають об’єктами нападів.

    «У червні три системи спостереження СММ були знищені, а наші безпілотні літальні апарати щодня обстрілюють зі стрілецької зброї і зазнають електронних перешкод», – сказав голова місії.

    Чевік наголосив, що гарантування безпеки членів місії було і залишається його «першочерговим завданням».

    Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

     

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